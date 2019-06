POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM QUE VENDIA DROGAS EM FESTA EM CHÁCARA EM GLÓRIA

28/06/19 - 09:55:17

Prisão ocorreu em uma chácara no povoado Lagoa dos Porcos

Policiais civis lotados na Delegacia de Nossa Senhora da Glória deflagraram na tarde desta quinta-feira, 27, uma operação com a finalidade de cumprir o mandado de prisão preventiva em desfavor de Jonathan Aragão Vieira.

Após uma informação anônima, os policiais civis identificaram o veículo de Jonathan e o seguiram até uma chácara no povoado Lagoa dos Porcos, localizado no município de Nossa Senhora da Glória, onde havia uma festa com consumo de bebidas alcóolicas e drogas.

Na festa, Jonathan foi abordado e preso, momento em que foi apreendido entorpecentes que ele estaria comerciando no local. Nas pesquisas franqueadas nos celulares dos convidados e usuários ficou constatado em conversas de um grupo de aplicativo de mensagem instantânea a venda ilícita de drogas pelo indiciado.

Jonathan responde a procedimentos investigativos que comprovaram suas atividades criminosas e resultaram em outras prisões executadas no início do ano. O indiciado está custodiado na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória à disposição do Judiciário.

Informações e foto SSP