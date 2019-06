POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS EM LAGARTO

28/06/19 - 16:23:27

Na ação foram apreendidas duas motocicletas

policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto prenderam em flagrante Erlan Junior Pimentel, conhecido como “Pica-Pau”, 30 anos, suspeito do crime de receptação qualificada.

Segundo a delegada Michele Araújo, a Polícia Civil recebeu diversas informações pelo Disque-Denúncia 181 informando que a oficina de motocicleta do investigado era utilizada para receptação de veículo roubados ou furtados. “Segundo as informações prestadas por denunciantes, o investigado recebia motos roubadas ou furtadas e providenciava o chamado ‘esquenta’. A prática consiste em adulterar elementos identificadores do veículo e trocar algumas peças para obstar a fiscalização policial, dando aparência de licitude aos veículos”, explicou a delegada.

Na ação policial foram apreendidas duas motocicletas, uma com uma placa clonada de outro veículo do estado do Rio Grande do Norte, mas que na verdade trata-se de uma motocicleta roubada em Salgado, e outra com motor pertencente a outro veículo registrado do estado de São Paulo.

“O inquérito policial continuará no sentido de apurar todos os fatos, inclusive se há a participação de outros indivíduos. É importante que a sociedade continue denunciando por meio do Disque-Denúncia 181”, concluiu a delegada.

Informações e foto SSP