Prefeitura de São Cristóvão abre seleção de estágio para mais de 25 áreas

28/06/19 - 14:28:31

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria de Governo e Relações Comunitárias (Segov), abre edital para a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) de estágio remunerado e também formação de cadastro reserva. As inscrições serão realizadas de 09 a 31 de julho deste ano. O candidato deve preencher a Ficha de Inscrição (contida no edital) e anexar RG, CPF, Curriculum Vitae, Histórico Escolar ou da Graduação além de outros documentos exigidos no edital, que pode ser acessado neste link: https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/Home/diariooficial (buscar pela data 25/06)

Vale ressaltar que os documentos deverão ser entregues, exclusivamente, de forma presencial, no período das 8h às 14h na Secretaria de Governo e Relações Comunitárias, localizada no Paço Municipal, S/N, Centro Histórico de São Cristóvão. O vaga de estágio terá duração de seis meses, podendo ser prorrogada.

Serão ofertadas vagas para quem estiver cursando: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Ciências da Computação e áreas afins; Ciências Econômicas; Direito; Enfermagem; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental e áreas afins; Engenharia Civil; Engenharia de Pesca; Engenharia Elétrica; Engenharia Química; Estatística; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Secretariado Executivo; Serviço Social; Teatro; Turismo e Ensino Médio.

Análise e Avaliação Curricular

A seleção dos estagiários será realizada em duas etapas: avaliação de Curriculum Vitae (de caráter eliminatório e classificatório) e entrevista pessoal (de caráter classificatório). A entrevista será realizada no período de 19 a 21 de agosto de 2019, sendo considerado desistente o candidato que não comparecer em dia e hora previamente designado para tal, ou que comparecer sem apresentar documento de identificação oficial com foto, válido no território nacional.

Resultado

O resultado final publicado em edital, no endereço eletrônico http://www.saocristovao.se.gov.br/page.php no dia 04 de setembro de 2019.