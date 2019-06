Prefeitura pede que população denuncie descarte irregular de lixo

28/06/19 - 05:42:12

A Prefeitura de Aracaju oferece à população um serviço de coleta de resíduos sólidos extremamente regular e que, cada vez mais, se apresenta de forma eficiente. De janeiro a maio deste ano, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), foram recolhidos 103.634,71 toneladas de lixo. Essa quantidade envolve todo o tipo de material, inclusive aqueles que são descartados de forma irregular por moradores, pequenos e grandes comerciantes, carroceiros, etc.

“Infelizmente, essas cenas ainda acontecem na nossa capital, tanto na zona Norte como na zona Sul, mesmo após termos reduzindo em 95% o número de pontos de descarte”, disse o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, ao visualizar uma imagem de descarte irregular de resíduos da construção civil. “Nesta quinta (27), aconteceu na avenida Álvaro Maciel, no bairro Santo Antônio, mas há registros de lixo sendo descartado nas cabeceiras do canal da Airton Teles, dentro dos canais do Médici, Tamandaré, Santa Gleide, dentre tantos outros, e até em espaços que já foram transformadas com as ações de paisagismo. São pontos viciados que ainda resistem, mas, junto à população, poderemos inibir que isso continue a acontecer”, pontuou.

Sobre o descarte na avenida Álvaro Maciel, Luiz Roberto disse ainda ter recebido a informação de que a prática teria partido de um carroceiro. O presidente da Emsurb afirma que a empresa municipal tem intensificado a fiscalização e a adoção de medidas mais rigorosas para o grande gerador, ou seja, aquele que produz o lixo e o destina a qualquer lugar por meio de terceiros. Se somam a este trabalho, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) e Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

“Enquanto isso, pedimos àquelas pessoas que prezam por uma cidade organizada, limpa, uma saúde de qualidade que denunciem o descarte irregular de materiais. Descartar qualquer material em local irregular é crime previsto na Lei Municipal vigente de nº 1.721/91. As denúncias podem ser feitas à Guarda Municipal, por meio do número 153 ou do Whatsapp (79) 98166-7790, e à Sema, por meio do telefone 98149-2497 ou e-mail [email protected] O cidadão também pode contatar a SMTT pelo 118 ou a Ouvidoria da Emsurb pelo número 3021-9908”, sugeriu Luiz Roberto.

O diretor de Operações da Emsurb, Bruno Moraes, destaca que, vez ou outra, as equipes da Diretoria de Operações precisam realinhar o cronograma para atender esse tipo de demanda. O diretor lamenta que cidadãos presenciem esse tipo de comportamento e não denunciam. “Cobram do poder público o recolhimento do lixo jogado de forma irregular, mesmo sabendo que estamos atuando. Penso que, poderiam pensar em levar à sociedade a importância da destinação correta dos resíduos. Nós fazemos isso com a equipe de educação ambiental e com a implantação de ações e muita determinação”, completou.

Além da coleta domiciliar regular, a população aracajuana conta com o Cata Treco; coleta de entulhos; coleta seletiva com o apoio de cooperativas; 83 caixas estacionárias, sendo 60 para lixo e 23 para entulho. “Também está à disposição, desde agosto de 2018, o ecoponto do bairro Industrial, um local destinado ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, limitados a 1 m³ por descarga. Este é o primeiro dos 18 ecopontos que serão instalados pelo prefeito Edvaldo Nogueira, até 2020″, completou Bruno.