28/06/19 - 12:48:05

Nesta quinta-feira, (27) de junho, a cidade de Santana do São Francisco se transformou em um arraial a céu aberto, com a realização do passeio e quermesse junina das escolas municipais. O evento teve a participação das Escolas Municipais Agesislao Batista Martins Soares, do povoado Nossa Senhora da Saúde, Afonso de Oliveira Fortes, Amarise Soares Cavalcante, da Creche Leonor Franco e da Escola Rural João da Silva Barrozo,do povoado Brejo da Conceição, para abrilhantar este valoroso acontecimento cultural, aconteceu a apresentação da Quadrilha Explosão Junina da Escola da Estadual Antônio Mathias Barrozo.

Para o prefeito Júnior Barrozo, estes eventos promovidos pela secretaria municipal de educação, constroem a valorização de nossa juventude,” Levar a escola pública para a comunidade, abrindo os portões e realizando a integração da sociedade, com aqueles que buscam o conhecimento intramuros de nossas unidades escolares, promove um momento da busca do saber cultural através da pesquisa para a efetiva elaboração desta experiência de formação cultural”. Afirmou o prefeito Júnior.

Cerca de trezentas crianças e adolescentes, participaram deste importante evento da cultura popular Santanense.

