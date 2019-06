Seduc divulga resultado do Processo Seletivo para cursos técnicos

28/06/19 - 14:35:46

Seduc divulga resultado do Processo Seletivo para cursos técnicos no Centro Estadual de Educação Profissional Governador Seixas Dória

Por Ítalo Marcos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação/ Serviço de Educação Profissional (DED/ Sepro), divulga nesta sexta-feira, 28, o resultado do Processo Seletivo Simplificado para os cursos técnicos de Vigilância em Saúde e Gerência em Saúde, que serão ministrados no Centro Estadual de Educação Profissional Governador Seixas Dória, em Nossa Senhora do Socorro.

Foram ofertadas 70 vagas para cada curso, distribuídas nos turnos matutino e vespertino (na forma subsequente, ensino médio concluído), totalizando 140 vagas. Ambos terão a duração de até dois anos. Os candidatos classificados deverão realizar suas matrículas no período de 1º a 3 de julho, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Para efetuar a matrícula, será preciso apresentar os seguintes documentos: Histórico de conclusão do Ensino Médio, cinco fotografias 3 x 4 recentes; fotocópias da carteira de identidade, do título de eleitor e do comprovante de votação (para maiores de dezoito anos), do certificado de reservista (sexo masculino), do comprovante de residência com CEP e do CPF. O início das aulas está previsto para o dia 9 de julho.

A lista dos alunos selecionados pode ser conferida através do link: http://www.seed.se.gov.br/ARQUIVOS/RESULTADO.DO.SEIXAS.EDITAL.2019.PDF

Assessoria de Comunicação da SEDUC