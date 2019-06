Sukita critica o São Pedro de Capela, lamenta arrocho a ambulante e vê programação fraca

Detido na Penitenciária de Nossa Senhora da Glória, o ex-prefeito Manoel Messias Sukita escreveu uma carta ao “Povo do Pais do Forró”, que foi transcrita por sua assessoria, onde lamenta as notícias que tem recebido aos festejos de São Pedro na cidade de Capela: “são as piores possíveis”.

Na carta, Sukita diz que está muito triste e preocupado, “principalmente quando vejo a Prefeitura, desde 2013, depois do meu último mandato, perdendo o protagonismo por falta de profissionalismo” Acha que com iso a cidade de Capela perdeu o espaço que tínhamos construído em relação ao Ministério do Turismo, tirou Capela do calendário turístico Nacional. Segundo Sukita, “a consequência disso é o afastamento dos grandes patrocinadores”.

ainda em sua carta, Sukia revela que sua preocupação maior é com os custo da festa, “que, esse ano, será pago totalmente, pela prefeitura, já que a prefeita não conseguiu parceiro para ajudar a custear o melhor São Pedro do planeta”. E acusa: “a desorganização causa isso, o afastamento das grandes marcas. A consequência disso é o arrocho nos ambulantes, tanto o ex-prefeito Ezequiel arrochava os ambulantes, quanto a atual prefeita está arrochando, tentando transferir a responsabilidade e o custo do São Pedro para as pessoas que menos podem. Então, portanto, está aí a minha tristeza”.

– A programação artística está muito fraca e desconectada com a realidade, pois em Capela, durante meu tempo, procurei atender ao pedido do povo, que era ver todas as bandas do auge do momento. Enquanto isso, os festejos de Caruaru e Campina Grande continuam crescendo a todo vapor. Eles dão show de organização e programação, diz Sukita em sua carta.

Carta na íntegra:

“AO POVO DO PAÍS DO FORRÓ.

Meu amado povo sergipano, lembre-se: vocês me ajudaram a transformar o São Pedro de Capela no melhor do Brasil. Portanto, o nosso compromisso é grande. Temos que acolher de braços abertos os turistas dos quatro cantos do Brasil que vêm oxigenar a nossa economia, através da nossa cultura e maior tradição.

Infelizmente as notícias que temos recebido, em relação ao nosso amado São Pedro (2019), são as piores possíveis. Confesso que estou muito entristecido e preocupado, principalmente quando vejo a prefeitura, desde 2013, depois do meu último mandato, perdendo o protagonismo por falta de profissionalismo e, consequentemente, perdeu o espaço que tínhamos construído em relação ao Ministério do Turismo, tirou Capela do calendário turístico Nacional.

A consequência disso é o afastamento dos grandes patrocinadores.

A minha preocupação maior gira em torno do custo da festa, que, esse ano, será pago, totalmente, pela prefeitura, já que a prefeita não conseguiu um parceiro para ajudar a custear o melhor São Pedro do planeta, ou seja, a desorganização causa isso, o afastamento das grandes marcas. A consequência disso é o arrocho nos ambulantes, tanto o ex prefeito Ezequiel arrochava os ambulantes, quanto a atual prefeita está arrochando, tentando transferir a responsabilidade e o custo do São Pedro para as pessoas que menos podem. Então, portanto, está aí a minha tristeza.

Quando a gestão tem credibilidade, consegue grandes patrocínios para que o povo não precise sofrer. A desorganização desse ano tem causado revolta no comércio local. Isso jamais poderia acontecer.

A programação artística está muito fraca e desconectada com a realidade, pois em Capela, durante meu tempo, procurei atender ao pedido do povo, que era ver todas as bandas do auge do momento. Enquanto isso, os festejos de Caruaru e Campina Grande continuam crescendo a todo vapor. Eles dão show de organização e programação.

Durante os meus 8 anos de mandato conseguimos colocar Capela no topo. O próprio ministro do turismo à época dizia em suas entrevistas que as 3 melhores festas juninas do Brasil começavam com a letra C de Capela, Caruaru e Campina Grande.

Hoje, lamentavelmente, o São Pedro de Capela já não disputa mais com Caruaru e Campina de Grande. Daí o porque a contrariedade geral da nossa população, em ver tudo que construímos ser estraçalhado.

Por fim, na qualidade de ex-prefeito e de filho da Capela quero fazer um convite e, consequentemente, um pedido ao povo da Capela e ao de Sergipe, que cada um de vocês coloque o seu sorriso no rosto, leve a sua alegria e vá festejar e oxigenar o nosso São Pedro, pois, vocês sabem que construímos o melhor do planeta. Coloquem em mente que, de 28 a 30 de junho “CAPELA É O PALCO E VOCÊ É O SHOW”, esse sempre foi o nosso slogan e não pode mudar.

Lembrem-se nesses três dias, durante o São Pedro, todos os caminhos levam a Capela. Peço que vocês façam isso por mim, porque em breve estaremos juntos novamente para continuarmos transformando Capela no melhor lugar para se viver em Sergipe e de mãos dadas com todos os Sergipanos construindo o melhor São Pedro do Planeta.

Viva São João.

Viva São Pedro.

Viva Capela.

Viva Sergipe”.

