Um giro em torno de especulações

28/06/19 - 00:01:03

Diógenes Brayner

Dá a impressão que as conversas para formação de novas alianças foram reduzidas, Na verdade elas não são mais tão expostas, mas os contatos continuam e a possibilidade de composições surge abertamente, já nesse período de fim de festa junina. Tudo indica que a pré-candidatura do deputado Gilmar Carvalho não se sustenta pelo PSC e provavelmente ele deixará o partido.

Gilmar ainda não falou isso para ninguém – ou o fez de forma muito reservada – mas já se tem conhecimento que junto ao Diretório Municipal do PSC ele não consegue fixar apoio, Uma influente fonte do diretório avisou que “as portas do PSC estão abertas para Gilmar sair”. O radialista está em São Paulo, mas na próxima semana vai buscar conversas com o PRB e PSB.

O deputado não fala, mas esse papo deve ocorrer ou para ter apoio das duas legendas, ou para filiar-se a uma delas, caso haja condições de trocar de sigla até março do próximo ano. Gilmar Carvalho também quer sentar-se para dialogar com o deputado federal Fábio Henrique (PDT) e até lhe oferecer apoio caso seja candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Começa a agendar compromissos exatamente com legendas que certamente já estão fechando composições para Prefeituras, principalmente a de Aracaju.

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) convidou o prefeito Edvaldo Nogueira para filiar-se à sigla. Animado, o prefeito já disse que se deixar o PCdoB a única sigla na qual se filia é exatamente o PDT. O convite aconteceu no começo do ano, mas até hoje os dois não voltaram a conversar. Por duas vezes Edvaldo e Carlos Lupi (presidente nacional do PDT) marcaram encontros que não aconteceram, mas na próxima semana eles terão um papo longo em Brasília e podem bater o martelo.

Para os festejos de São Pedro em Socorro, o já conhecido “Forro Siri”, o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) é um dos convidados de Fábio Henrique para circular entre o povo e ficar em seu camarote. Isso pode até não dizer nada, porque FH fez convite idêntico ao ex-deputado Federal André Moura (PSC), A iniciativa de chamar os dois dá a impressão que anula propostas políticas. Nem tanto. O PSB tem interesse em apoiar Fábio, porque se ele disputar e ganhar a Prefeitura de Socorro, quem assume a Câmara Federal é o vereador Elber Batalha, seu primeiro suplente.

Numa visão mais exata, o que Fabio Henrique deseja mesmo é que Edvaldo Nogueira filie-se ao PDT, para apoiá-lo à reeleição em Socorro e ter o seu apoio em Socorro, Isso está escrito nas estrela, inclusive porque favorece à reeleição do seu irmão, Jason Neto, que é vereador na Capital.

Para Valadares Filho o projeto é outro. Ser candidato a prefeito em Aracaju ou apoiar um nome do PT – tudo indica que será Márcio Macedo – e ampliar a aliança com a participação do PRB e ir para uma disputa em iguais condições contra Edvaldo Nogueira. Nessa arrumação não cabe a candidatura a prefeito de Gilmar Carvalho (PSC). Muita coisa ainda vai acontecer e está distante para se fazer especulações com maior segurança, mas tudo já indica que as abóboras estão se acomodando de acordo com o balançar da carroça.

Há tempo para tudo, menos para cruzar os braços e pensar que o pleito futuro terá a facilidade para a vitória, mesmo em segundo turno.

Nomeação da Codevasf

Parte da bancada federal de Sergipe se surpreendeu, na madrugada de quarta-feira, ao ler na coluna Plenário, no Faxaju Online, o furo de que Milton Andrade (Novo) teria sido indicado para a Codevasf, em Sergipe, pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania).

*** Segundo um deputado federal, a surpresa não se deu pela indicação de Milton, mas porque deveria ter sido feita muito antes.

Alessandro não indicaria

No início das reuniões da bancada, o senador Alessandro Vieira teria comunicado que não faria qualquer indicação para cargos federais no Estado e que não daria apoio ao Governo Bolsonaro.

*** – Como o próprio Alessandro revelou que ficaria fora das indicações, um nome sugerido por ele para a Codevasf mexeu com a bancada, disse o deputado.

Pode ser Milton ou não

Bancada federal voltou a se reunir na mesma quarta-feira e decidiu sustar a nomeação, para que seja discutida a indicação de Milton Andrade na nova reunião que acontece quarta-feira.

*** Atenção: a bancada poderá aceitar o nome de Milton na Codevasf.

Empresa quebrada

O advogado João Fontes disse, ontem, que a Codevasf é uma empresa quebrada, sem dinheiro para custeio, que sobrevive de emendas parlamentares.

*** A nomeação de Milton Andrade para Superintendência de Sergipe não ajudaria em nada ao senador Alessandro numa possível candidatura ao Governo em 2022.

*** Nesse episódio, ganha Alessandro que terá mais liberdade para ter postura de independência com o governo federal e ganha Milton, que se livrou de grande abacaxi!

Mais nomeações federais

A bancada federal já definiu a nomeação de cargos federais em Sergipe. A senadora Maria do Carmo (DEM) foi quem mais indicou nomes, com o superintendente do INSS.

*** Gustinho Ribeiro indicou a tia Luísa Ribeiro para a Funasa e Luciano Góes para o Dnocs.

*** O deputado Fábio Reis indicará, na quarta-feira, um novo nome para o Incra.

Quer ver para crer

Durante o Encontro de Governadores do Nordeste, em Brasília, Belivaldo Chagas mostrou que é um otimista convicto e luta por conquistas para a região e o Estado.

*** Mas, o histórico de lutas dos demais governadores faz com que ele seja devoto de Sã Tomé: “’quer ver para crer”.

Silêncio sobre política

Belivaldo Chagas se coloca no mais absoluto silêncio sobre política neste momento. Mantém a percepção que ainda é muito cedo para tratar do assunto.

*** Acha que discutir as eleições agora atrapalha a gestão.

Percentagem política

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) admite que os gestores devem se dedicar exclusivamente às suas gestões, dentro de um percentual de 80%.

*** Mas deve dedicar 20% do seu mandato à política.

Liderança do Governo

Deputados estaduais da base aliada demonstram insatisfação com o líder do Governo, Zezinho Sobral (Pode) e alguns até já não aceitam sua liderança.

*** A bancada acha que Zezinho é muito parado e não toma a frente das discussões em favor do Governo. Os deputados acreditam mais em Francisco Gualberto.

Rigor na técnica legislativa

Vereadora Emília Corrêa (Patriota) condenou ontem “o rigor na técnica administrativa”, ao ter uma emenda sua rejeitada pelos vereadores. Também criou um clima tenso com o seu colega Elber Batalha (PSB).

*** Emilia sugeriu emenda de 1% para obras indicadas por vereadores.

“Essa casa não tem rigor”

Em seu pronunciamento, Emília disse que “essa Casa não tem rigor para o que se quer” e ironizou: “sempre o que se quer é o que prepondera”.

*** – Há rigor apenas em determinados momentos, disse.

*** E mais: “rigor legislativa para essa casa não cola não. Não cola! Não cola! E acrescentou: “rigor logo nessa Casa, vereador Elder?”

Aprovação da LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) será aprovada com tranqüilidade na Alese, na última sessão do semestre. Em seguida o pessoal entra em recesso.

*** Terá inclusive os votos de deputados da oposição.

*** Deputado Zezinho Guimarães (MDB) foi fundamental no diálogo para aprovação de matérias financeiras.

Preço do Capeta

O deputado federal, Fábio Mitidieri (PSD) criticou ontem o preço que a Prefeitura de Capela está cobrando para instalação de barracas de Capeta na festa de São Pedro.

*** cada barraca custa $ 2 mil, o que Mitidieri acha excessivo já que Aracaju cobra apenas mil reais pelos quatro dias.

Deu nas redes sociais

///Prazo a governadores – “O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), deu prazo até 3ª feira para que os governadores, principalmente da oposição, consigam votos a favor da reforma da Previdência. O deemista negocia, em troca dos votos favoráveis, a inclusão dos Estados e municípios no projeto.

*** Segundo Maia, na 3ª feira será feita a leitura do novo parecer do relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP). O texto será votado no mesmo dia, independente de acordo com os governadores.

*** A declaração foi feita após reunião com líderes da Câmara nesta manhã. Eles discutiram os próximos passos da tramitação do projeto. Samuel Moreira também esteve presente.

///Mais de 32 mil vagas – O país abriu 32.140 vagas de trabalho com carteira assinada em maio. Foi o pior resultado para o mês desde 2016, quando foram fechadas 72.615 vagas formais de emprego.

*** As informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgadas pela secretaria especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia na quinta-feira passada.

*** Na avaliação de Bruno Dalcolmo, secretário de trabalho do Ministério da Economia, o resultado está em linha com os registrados nos últimos três anos. Em 2015 e 2016, o saldo de trabalho para o mês foi negativo por conta da crise econômica.

///Pesquisa sobre Governo – O Ibope divulgou ontem uma nova pesquisa sobre a avaliação do governo de Jair Bolsonaro. O levantamento mostra que, para 32% dos entrevistados, o governo é bom ou ótimo. Outros 32% o avaliam como ruim ou péssimo.

*** O percentual dos que consideram o atual governo regular também é de 32%, enquanto 3% dos entrevistados não responderam ou não souberam. Em relação à última pesquisa do Ibope, divulgada em abril, a avaliação positiva do governo caiu três pontos percentuais (era de 35%). O índice de ruim ou péssimo, que era de 27%, subiu cinco pontos.

///Denúncia contra Gleisi – Raquel Dodge pediu a Edson Fachin para enviar ao Luiz Antonio Bonat a denúncia por organização criminosa apresentada em 2017 contra Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo, atualmente em tramitação no Supremo.

*** Apesar de ter foro privilegiado como deputada federal, Gleisi foi acusada por fatos ocorridos no período em que era senadora e, por isso, segundo a PGR, o caso não deve mais ficar no STF.

*** No ano passado, a Corte restringiu o foro para casos ocorridos durante o mandato e por fatos ligados ao cargo — o que também retira da Corte casos de mandatos cruzados, como o de Gleisi. A denúncia contra ela no STF inclui Paulo Bernardo por causa da estreita ligação entre suas condutas no caso.

Um bom bate papo

Novos empregos – Segundo o Observatório de Sergipe, o Estado encerrou o mês de maio com a abertura de 131 vagas com carteira assinada (fonte: ME/Caged)

Nas pistas – Desde ontem que os festejos do São Pedro rolam em Aracaju e municípios do Estado e o movimento é grande, principalmente nas pista.

Pau de sebo – Duas festas de São Pedro se destacam das demais. A de Capela, com festa do Pau de Sebo, e em Socorro com o Forró Siri.

Abuso de autoridade – Entre os 23 senadores que tentaram barrar o de abuso de autoridade estava Alessandro Vieira (Cidadania), de Sergipe.

Muita droga – É droga para todos os lados. Até em avião da FAB que acompanha presidente. Quem mais segura esses traficantes?

Sobre reforma – Belivaldo Chagas deve enviar até terça-feira ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) relação dos deputados que votam na Reforma da Previdência.

Edvaldo e Lupi – “Na próxima semana é provável que haja encontro entre o prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente do PDT, Carlos Lupi.

Estilo agressivo – Vereadores queixam-se do estilo agressivo da colega Emília Corrêa (Patriota) nas sessões plenária da Câmara.

Mais visitas – Ex-senador Valadares (PSB) tem intensificado as suas visitas à cidade de Simão Dias. Pinta como provável candidato.