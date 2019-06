Apreensão de milho no mercado Virginia Franco gera muita reclamação

29/06/19 - 08:29:20

A apreensão de centenas de espigas de milho por fiscais da prefeitura terminou por gerar muita reclamação.

O fato foi registrado na tarde desta sexta-feira (28) e as informações são de que o prejuízo para o feirante foi algo em torno de 2 mil reais. Segundo o advogado e também feirante Tieryson Santos “o milho estava exposto no entorno do mercado. Qual é o Problema disso, Edvaldo Nogueira? Trabalhar agora é Crime?”, questiona o advogado.

O advogado postou nas redes sociais um desabafo sobre o assunto. Veja o que ele diz:

Pelo vídeo, percebe-se claramente que a venda do milho é entorno do Mercado Virgínia Franco em que a vergonhosa “fiscalização” recolhe os milhos do povo trabalhador justamente numa época de grande colheita e de um lucro extra ao feirante em que o município de Aracaju NÃO gera emprego para população.

Época do comerciante ganhar o seu dinheiro TRABALHANDO, justamente no período junino em que a população compra bastante milho para enfeitar a mesa com as comidas típicas do mês.

Agora cá pra nós. Não vi esse tipo de “fiscalização” na Semana Santa, justamente numa época que nem o mercado suporta a quantidade de peixes. E muitos dos trabalhadores precisam até comercializar do lado de fora. E isso não é nenhuma novidade. Imagina a quantidade de MILHO numa época abençoada de grande colheita.

Lamentável mesmo!