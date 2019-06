Com foco em serviços e transparência, site do governo tem novo domínio

29/06/19 - 08:14:11

O domínio agencia.se.gov.br será direcionado e o acesso ao portal se dará por meio do endereço eletrônico: www.se.gov.br.

A partir desta sexta-feira (28), o Governo de Sergipe disponibiliza um novo site para acesso às principais informações do Estado e aos serviços ofertados ao cidadão sergipano. O domínio atual, agencia.se.gov.br, será direcionado e o acesso ao portal se dará por meio do endereço eletrônico: www.se.gov.br.

O secretário de Estado da Comunicação, Sales Neto, explica que a ideia é que a nova plataforma além de unificar o acesso aos diversos serviços ofertados pelo Governo, possibilite maior transparências das ações da gestão estadual. “O site segue um padrão moderno, de acordo com as regras de transparência exigidas pelos órgãos de controle, com foco nos serviços oferecidos pelo governo e informações relevantes ao cidadão”, destaca.

O coordenador de Tecnologia da Informação (TI) da Secom, Cleonaldo Ribeiro Filho, ressalta que a Agência de Notícias de Sergipe (ASN) passará a ser uma seção interna do novo site institucional. “O portal conta com links para as secretarias, demais órgãos de governo, serviços e também para sites de transparência e sistema de ouvidorias do Estado”, pontua.

Junto com o site do governo, a Secom também lança o seu próprio portal, que poderá ser acessado pelo domínio www.secom.se.gov.br. Este site também servirá de modelo para os demais portais das secretarias e órgãos de Estado.

Visual e acessibilidade

De acordo com o secretário Sales Neto, foram priorizados elementos visuais leves que facilitem a navegação do cidadão no portal. “O objetivo é acompanhar as inovações tecnológicas para melhorar a comunicação com a sociedade sergipana, para isso oferecemos uma plataforma mais dinâmica e com mais conteúdo. Quem é de outro estado e visitar o site, também contará com as principais informações de Sergipe disponíveis, inclusive com relação aos atrativos turísticos e potencialidades do estado”, enfatiza o gestor.

A acessibilidade também foi um dos principais itens priorizados na reformulação. Na parte superior direita, abaixo dos ícones das redes sociais, há a opção de aumento ou diminuição da fonte, assim como de alto contraste, o que facilita a leitura para quem tem baixa visão.

“O site ainda é responsivo, ou seja, adapta o tamanho das suas páginas (alteração do layout) ao tamanho das telas nas quais está sendo exibido, como as telas de celulares e tablets. Suas vantagens derivam da adaptação a qualquer ferramenta que o usuário esteja usando para facilitar a sua visualização”, informa Cleonaldo Ribeiro.

Fonte e foto ASN