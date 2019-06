Governo do Estado lança edital do V Festival Sergipano de Artes Cênicas

29/06/19 - 08:18:49

As inscrições serão realizadas no período de 1 a 26 de julho de 2019, até as 23h59

O Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, em parceria com o Ministério da Cidadania, lança o Edital de Seleção do V Festival Sergipano de Artes Cênicas. O objetivo do edital é selecionar espetáculos artísticos e projetos que serão realizados na região metropolitana de Aracaju e no interior do estado, no exercício de 2019. As inscrições serão realizadas no período de 1 a 26 de julho de 2019, até as 23h59, no site mapas.cultura.se.gov.br , na Aba Projetos >> Oportunidade>> Chamamento do Festival Sergipano de Artes Cênicas.

O edital tem amplitude nacional e o processo seletivo será dividido em categorias, sendo composto por espetáculos em grupos e monólogos, seja de Sergipe, Região Nordeste ou de Repercussão Nacional. A novidade é que esse ano além dos segmentos artísticos de teatro, dança e circo, o edital também abrange novas categorias, como música ou intervenção.

Na categoria exposições, serão aceitos projetos diversos, tal como exposição fotográfica, vídeos, curtas metragens, exposições colaborativas, com a temática da Sergipanidade, dando início as ações da FUNCAP para a comemoração do bi centenário da independência de Sergipe em 2020. Para o momento da inscrição o proponente deverá apresentar apenas o projeto e comprovar a viabilidade de execução. Caso selecionado, o proponente terá 03 meses, para produção do projeto. Caso o proponente não entregue o projeto final no prazo, deverá restituir a premiação com as devidas correções.

Todas as informações, assim como a ficha de inscrição e o edital completo estão disponíveis no site mapas.cultura.se.gov.br na aba Projetos. Dúvidas em relação ao edital podem ser esclarecidas através do telefone (79) 3198-7806 ou presencialmente no Núcleo de Projetos Culturais da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, localizada na Rua Vila Cristina, 1051, em Aracaju.

Sobre o Festival

O Festival Sergipano de Artes Cênicas envolve os segmentos artísticos de teatro, dança, circo, música ou intervenção, que são apresentados em diversos teatros e espaços públicos de Aracaju. Viabilizado pelo Ministério da Cidadania, o evento engloba dois outros festivais que antes aconteciam separadamente: o Festival Sergipano de Teatro e Festival de Dança. Além de apoiar o artista, o evento também busca incentivar a formação de plateia, atingindo diversos gostos e faixas etárias e levando diferentes expressões artísticas e culturais ao público.

Fonte e foto ASN