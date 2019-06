FORRÓ CAJU APRESENTA SOLANGE ALMEIDA, JONAS ESTICADO E DÉDE E JEANNY LINS

29/06/19 - 05:38:01

Realizado pela Prefeitura de Aracaju, com recursos próprios e patrocínio do Ministério do Turismo, o Forró Caju chega ao último dia da programação 2019 e traz para o São Pedro da capital sergipana, neste sábado, dia 29, os shows de Solange Almeida, Dedé Brasil e Jeanny Lins, Lourinho do Acordeon e Jonas Esticado, artistas que subirão ao palco Luiz Gonzaga para animar o público no maior festejo junino da capital.

Para iniciar mais uma noite da festa, a partir das 22h, a cantora, compositora e apresentadora Solange Almeida solta a voz no palco principal do Forró Caju 2019, onde lançará o EP ‘Essencência’. Com mais de 20 anos de carreira, a artista, que arrasta multidões em suas apresentações, cantará na capital hits do seu trabalho mais recente, com o qual reforça as suas raízes com o forró.

Com o intuito de unir o tradicional ao novo, a Prefeitura de Aracaju convidou a dupla Dedé Brasil e Jeanny Lins para apimentar os festejos juninos da capital. Os músicos revelaram que estão animados para voltar aos palcos do Forró Caju. “Sem sombra de dúvida, esse evento é um incentivo a nossa cultura”, afirmou Jeanny. Segundo Dedé, a dupla apresentará “um repertório nobre e das antigas”, somente com canções que marcaram nossa dos músicos. “Tudo para o pessoal curtir, relembrar e matar saudades dos amores antigos e tentar conquistar amores novos”, antecipa o artista.

Sergipano, Lourinho do Acordeon se mostra agradecido ao prefeito Edvaldo Nogueira pelo convite. Com 32 anos de carreira, o cantor conta que sempre participa do Forró Caju trazendo um repertório que enaltece os grandes forrozeiros da região nordeste, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. “Estar neste evento é uma emoção muito grande. Agora mais uma edição com surpresas, claro! Repertório novo e atualizado que abrange tanto aos gostos dos mais jovens, quanto para os que tem um pouco mais de idade”, disse.

Por fim, o fenômeno recente na música sertaneja e forró, o cantor Jonas Esticado, presente pela 4° vez no evento, convida os seus fãs para não perderem o último dia do Forró Caju 2019. “Amo cantar para Aracaju. Podem voltar para curtir mais um ano dessa festa, é muito importante para mim. É muito organizada, com grandes atrações, e um grande público com energia boa. Espero vocês”.

