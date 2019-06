PRESIDENTE DA FAMESD BUSCA O TJ/SE PARA DISCUTIR PRECATÓRIOS MUNICIPAIS

29/06/19 - 06:48:51

Na manhã desta sexta-feira, 28, o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe – FAMES, Cristiano Cavalcante, esteve no Tribunal de Justiça, onde participou de uma audiência sobre precatórios municipais.

Alguns municípios estão em inadimplência com o TJ em relação ao precatório e encontram dificuldades de efetuar o pagamento, por ser o valor alto e que foge à realidade dos orçamentos municipais. Para solicitar interlocução com o órgão colegiado, Cristiano Cavalcante conversou com o presidente do TJ, desembargador Osório Ramos, em busca de alternativas que auxiliem os gestores a solucionar o problema.

“São condições que fazem com que os municípios cumpram a lei e possam arcar com a dívida, não comprometendo as despesas mensais, como folhas e manutenção da máquina administrativa”, enfatizou o presidente da Fames.

A Federação irá promover uma reunião com os prefeitos para que façam as respectivas propostas de negociação junto ao Tribunal e apresentem um valor razoável com parcelas significativas.

Fonte e foto assessoria