Promoção de um motorista da SSP por “ato de bravura” gera polêmica e deputado quer saber

29/06/19 - 07:12:32

A promoção de um policial por “ato de bravura” que está lotado na Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP) está dando o que falar e fez com que um deputado entrasse na história para sabe o que teria acontecido, já que cinco oficiais não reconheceram como ato de bravura, como supostamente estaria querendo o comando.

A informação foi passada pelo deputado estadual Georgeo Passos na noite desta sexta-feira (28) que usou as redes sociais para falar sobre o assunto.

No grupo de WhatsApp “Café com Política”, o deputado Georgeo passos disse estranhar o fato de uma promoção a um policial que teria efetuado a prisão de um motorista que teria atropelado uma pessoa, fugido do local e em seguida preso por um policial que estaria lotado no gabinete do secretário. Em seu comentário, Georgeo lembra que o motorista estava desarmado e não houve “bravura”.

Georgeo Passos diz que estão querendo desmoralizar a SSP, já que segundo ele, “o motorista estava desarmado e não houve ato de bravura”. O deputado chama a atenção do governador para o fato, já que o tal ato não foi aceito por cinco oficiais, porém o comandante avocou a decisão, ou seja, não acatou. “Governador Belivaldo Chagas pelo visto não estamos em crise. Motorista do SSP quer ser promovido por ato de bravura. Veja este caso direitinho, afinal pode abrir um precedente desmoralizador para o senhor. Um absurdo! 5 oficiais negaram a promoção, mas o Comandante da PM teve entendimento diverso. Será se houve um pedido do SSP?”, questiona o parlamentar.

Munir Darrage