Situação não é confortável

29/06/19 - 00:01:35

Diógenes Brayner – [email protected]

A situação não está tão bem e o governador Belivaldo Chagas (PSD) preocupado. Não há – no final do túnel – uma perspectiva de aliviar as dificuldades financeiras de Sergipe – e também de outros Estados do Nordeste – caso o Governo Federal não deixe de centralizar recursos provenientes, inclusive, das próprias unidades federativas.

Belivaldo Chagas disse ontem que ainda não sentou com os deputados da bancada federal para tratar do relatório da reforma da Previdência, que deve ser lido e votado terça-feira, no qual inclui Estados e Municípios. Chagas até concorda com a inclusão dos Estados na reforma, mas desde que se mantenham os recursos enviados pelo Governo Federal para outros segmentos sociais. Se incluir os Estados e Municípios sem reter os ganhos do Planalto, não vai “cair água na moringa” e nada será resolvido em termos de equilíbrio nas finanças de cada unidade federativa.

O governador reconhece que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM) têm trabalhado em favor dos Estados, mas é preciso que a estrutura do Governo Federal aplique um meio de arrecadação que “favoreça menos Brasília e mais o Brasil”. Se assim o fizer, provavelmente ajudará a resolver os problemas financeiros graves que atingem os Governos Estaduais.

Belivaldo deu uma informação pouco agradável: “não tem um centavo para pagamento da antecipação do 13º Salário em julho”. Lógico que vai tentar conseguir recursos para isso, mas depende de ações que precisam do aval do Planalto, mas até o momento não aparece uma saída. O que não se pode, agora, é incluir Estados e Municípios na reforma da Previdência, sem que sejam mantidos todos os recursos que a União repassa, para que alivie as finanças e se concretize projetos importantes da administração estadual.

Além disso, a União não está pagando dívidas que tem há anos com o Governo Estadual. De 1968 a 2018 o Governo Federal deve R$ 1,759 bilhões e simplesmente não fala em quitar. É como se a dívida não existisse. São números astronômicos como esses que, se houvesse a responsabilidade do pagamento, tirariam Sergipe dessa situação de dificuldade em que se encontra.

Os governadores do Nordeste decidiram manter-se unidos para pressionar a União em relação aos projetos que beneficiem a região, para que não caiam no esquecimento e se transformem em arquivos perdidos, de onde jamais sairão. O objetivo é fortalecer a estrutura regional e sensibilizar os parlamentares para que antes de fazer proselitismos político-ideológicos, pensem na situação da sociedade, da qual todos eles foram escolhidos para defendê-la.

Aliás é o mínimo que se pode esperar de quem pensa em uma política maior, capaz de fortalecer o povo e livrá-lo de influências que banalizam as escolhas na hora do voto.

Votação na terça-feira

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM), deu prazo até 3ª feira para que governadores, principalmente da oposição, consigam votos a favor da reforma da Previdência.

*** Maia negocia, em troca dos votos favoráveis, a inclusão dos Estados e municípios no projeto. Texto será votado no mesmo dia, independente de acordo dos governadores.

Conversa informal

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse que o governador Belivaldo Chagas já conversou informalmente com os deputados, mas formalmente não.

*** A bancada federal vota na reforma da Previdência dependendo do texto e Mitidieri acha que os parlamentares estão divididos.

Não dará seu voto

O deputado federal João Daniel (PT) já está fora desse entendimento. Por orientação partidária e por convicção pessoal deixa claro que não vota na reforma da Previdência.

*** O PT faz campanha aberta contra a reforma, porque acha que atinge os mais pobres.

*** Quem também não vota na Reforma da Previdência é Fábio Henrique (PDT). Dos seis restantes, dois têm dúvidas.

Ainda não se reuniu

O governador Belivaldo Chagas confirmou que ainda não se sentou com a bancada. Ele defende a reforma da Previdência incluindo os Estados e municípios.

*** Mas se o Governo Federal manter recursos para outros compromissos estaduais.

Aprovação da LDO

O deputado Zezinho Guimarães (MDB) não tem dúvida que a Lei de Diretrizes e Base (LDO) será aprovada na Assembleia Legislativa por unanimidade na segunda-feira.

*** A oposição não tem motivos para votar contra.

Conversa para o DEM

Ainda ontem, Zezinho Guimarães ligou para o ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM) para conversar sobre filiação no partido.

*** Não aconteceu. Machado estava em outro compromisso.

Haverá novo encontro

José Carlos Machado já conversou com Zezinho Guimarães antes e o convidou para filiar-se ao DEM. O deputado viu o convite com simpatia e voltam a conversar na próxima semana.

*** Zezinho admite que o DEM está retomando sua força política e o vê como grande partido.

Um fato absurdo

A Guarda Municipal recolheu ontem centenas de espigas de milho de uma senhora que vendia o seu produto nas proximidades do Mercado Central.

*** Diante da revolta da população, os guardas encheram duas vans.

*** Um cidadão se prontificou a ir à delegacia para ser testemunha do abuso da Guarda, que recolheu o milho de uma pessoa que tentava algum dinheiro para sobreviver.

Precisa rever isso

A Prefeitura precisa por ordem na Guarda Municipal, porque cada ato desumano deste respinga no prefeito Edvaldo Nogueira, que no momento foi muito xingado.

*** Uma pobre vendedora de milho perde seu dinheiro e algumas pessoas disseram que não faltaria canjica na casa de quem recolheu as espigas.

*** Há necessidade da Guarda mostrar em que local o milho ficou apreendido.

Evangélicos nas decisões

O ex-deputado Jony Marcos (PRB) teve encontro com bispo Robson Rodovalho, em Brasília, e conversaram sobre a participação dos evangélicos nas decisões políticas do país.

*** Acham que contribuiria com os conhecimentos e posições firmes em defesa da vida e da família. Bispo Rodovalho é o líder da Igreja Sara Nossa Terra.

Sem depressão

A filha do ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Sukita, Isadora Sukita, disse ontem que o seu pai não está com depressão no presídio de Glória.

*** Isadora disse que “a notícia é falsa”.

*** A coluna mantém a informação de que Sukita esteve com depressão e conversou sobre isso com uma pessoa que o visitou em Glória.

Grupo terá candidato

O grupo político liderado por Manoel Sukita – hoje representado por sua filha Isadora – terá candidato à prefeitura de Capela nas eleições do próximo ano.

*** Alguns nomes estão sendo analisados, mas não há nada definido.

Marcos quer apoio

O prefeito de Porto da Folha, Marcos do Doutor Miguel (PSD) esteve ontem com o ex-deputado Heleno Silva (PRB) para pedir apoio do partido à sua candidatura à reeleição.

*** Segundo Heleno, o deputado Fábio Mitidieri (PSD) quer uma aliança com o PRB no município.

*** O PSD está trabalhando para compor com o PRB em algumas cidades do Sertão, como Porto da Folha e Canindé do São Francisco.

Recebe em casa nova

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) alugou casa no Marco Freire II, onde recebeu amigos ontem à noite, que foram ao Forró Siri.

*** Lideranças locais e políticos como o senador Rogério Carvalho (PT) e Valadares Filho (PSB).

*** Fábio, Rogério e Valadares conversaram muito, segundo observação de um aliado.

Deu nos grupos sociais

/// Onyx pode sair – Segundo O Antagonista, aliados de Jair Bolsonaro dizem que uma eventual saída de Onyx Lorenzoni só poderá acontecer após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara.

*** Segundo eles, mudanças bruscas, como a troca do chefe da Casa Civil, podem alterar os ânimos dos congressistas e atrapalhar a reforma da Previdência.

/// Amor nas redes sociais – O amor está no ar e, nas redes sociais, mais democrático do que nunca. O número de famosos que tomaram coragem, abriram sua intimidade e compartilharam a relação LGBT na internet tem crescido, contribuindo para a representação desta comunidade e para a luta contra a homofobia.

*** Os comentários preconceituosos ainda existem, mas a boa notícia é que eles são minoria. Grande parte dos seguidores aproveita a oportunidade de ser visto pelo artista para endossar suas decisões e emanar boas energias aos pares.

*** O presidente do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli nesta sexta-feira que é “inaceitável” a falta de um banco de dados que acompanhe as execuções penais no Brasil.

/// Sistema permite controle – “É inaceitável que, em 2019, não exista ainda um conhecimento nacional de quantos processos de execução penal estão tramitando no Brasil, ou em que fase se encontram”, afirmou ontem o ministro Dias Toffoli. O ministro participou de encontro realizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para discutir o SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

*** O sistema permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário em todo o território brasileiro. Foi criado em 2016, no entanto, dos 32 tribunais do país, apenas 20 já aderiram.

/// Ataque criminoso – Luís Roberto Barroso disse ontem não ter “nenhuma dúvida” de que houve um “ataque criminoso” às comunicações de Sergio Moro e Deltan Dallagnol, registra o Estadão “Certamente ocorreu ataque criminoso. Certamente, não tem nenhuma dúvida”, declarou o ministro do STF sobre as mensagens publicadas pelo site de Glenn Greenwald.

*** Indagado se o conteúdo dos diálogos atribuídos a Moro e a Dallagnol deveria ser levado em conta, Barroso respondeu: “Estou no momento prévio do ataque criminoso. Eu sou juiz, juiz fala ao final da apuração, não no início”.

Um bom bate papo

Nela mesmo – Clóvis Silveira (PSC) diz que nem sempre é egoísmo, às vezes a pessoa precisa pensar nela mesmo, porque ninguém mais faz isso!

Simão Dias – O governador Belivaldo Chagas já está em Simão Dias, onde passa o São Pedro. Vai hoje a Frei Paulo e retorna para sua cidade, onde fica até domingo.

Muitas festas – Muitas cidades realizaram os festejos de véspera de São Pedro ontem e receberam políticos que representam o município.

Maior São Pedro – O ex-prefeito Sukita, em carta aberta, recomendou aos seus eleitores que saiam às ruas e brinquem o “maior São Pedro do Planeta”.

Até pela manhã – Em Aracaju tanto a orla de Atalaia quanto o Forrocaju recebeu milhares de pessoas nesta véspera de São Pedro. O Forró foi até pela manhã.

Monta estrutura – O deputado federal Fábio Henrique montou uma estrutura no Forró Siri, em Socorro, e recebeu convidados como o ex-deputado Valadares Filho (PSB).

Também anuncia – Também se viu pelo Forro Siri, circulando junto ao povo, o ex-prefeito José Franco que anuncia a sua candidatura a prefeito no próximo ano.

Explica tudo – Carlos Ayres Britto: “Mistério é tudo que a gente não tem como explicar, mesmo intuindo ser ele o que explica tudo”.

Reboliço na cidade – A carta passada por Sukita para o povo de Capela deu o reboliço na cidade, em plena festa de São Padro.