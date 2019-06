Turistas são recepcionados no aeroporto Santa Maria com muito arrasta pé

Para que todos os visitantes entrem no clima do São Pedro e sintam a alegria de terem desembarcado no ‘País do Forró’, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), transformou o aeroporto Santa Maria em um verdadeiro arraial, com direito a bandeirolas, sanfoneiro, casais de quadrilheiros e brindes promocionais. A ação também conta com a participação da Prefeitura de Aracaju.

Ao som do forró pé de serra e embalados pelos quadrilheiros que encheram de alegria a sala de desembarque, a equipe da Setur esperava os passageiros com sacolas promocionais. Os brindes eram equipados com o mapa do turismo, que trazem informações detalhadas sobre os atrativos turísticos sergipanos.

Chegando para fazer um show na cidade de Capela, o cantor sertanejo César Menotti gravou em seu celular toda a animação no local. “Estou chegando em Sergipe para um show e não esperava por esta recepção bastante animada ao som do verdadeiro forró. Estou encantado com toda a animação e fiz questão de gravar um vídeo para exibir nas minhas redes sociais”.

A comprovação que Sergipe é o país do forró veio junto com os amigos peruanos que aproveitaram o dia que antecede o jogo da seleção do seu país, pelas quartas de finais da Copa América, para curtir o São Pedro no Estado. “Estávamos em Salvador para assistir o jogo entre Peru e Uruguai neste sábado, mais decidimos vim para Sergipe por saber que as festas aqui são melhores”, declarou Augusto Echegaray Alfaro.

