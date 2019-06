CIDADES BRASILEIRAS TÊM PROTESTOS EM DEFESA DA REFORMA PREVIDÊNCIA

Até por volta de 13h40, 24 cidades de oito estados e do Distrito Federal tinham registrado atos.

Grupos de manifestantes saíram em passeatas. Eles usavam roupas com cores da bandeira do Brasil e levavam faixas com frases de apoio a pautas defendidas por Bolsonaro. Até a última atualização desta reportagem, os atos eram pacíficos.

No Rio, os manifestantes chegaram a ocupar quatro quarteirões da orla de Copacabana e cantaram o hino nacional

Em Brasília, manifestantes levaram para a frente do Congresso Nacional bonecos infláveis gigantes representando, por exemplo, Moro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes

Em São Paulo, ao menos 11 cidades do interior do estado tiveram atos pela manhã

Em Belo Horizonte, manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade e soltaram balões

Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 11H: Manifestantes concentrados na altura do Posto 5, em Copacabana — Foto: Ricardo Abreu / GloboNews

No Rio, os manifestantes começaram a se reunir por volta das 10h na orla da praia de Copacabana, na altura do Posto 5, na Zona Sul da capital fluminense. A todo instante os grupos gritavam palavras de ordem em defesa de Moro, além de palavras de apoio à Operação Lava Jato e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e à Reforma da Previdência. Os manifestantes chegaram a ocupar quatro quarteirões — cerca de 400 metros — da Avenida Atlântica e cantaram o hino nacional.

No Norte do estado, dois grupos diferentes se reuniram na cidade de Campo dos Goytacazes.

Distrito Federal

Bonecos infláveis erguidos no gramado do Congresso Nacional, em Brasília — Foto: Brenda Ortiz/G1 DF

Em Brasília, por voltas das 10h, manifestantes ergueram bonecos infláveis no gramado em frente ao Congresso Nacional. Um dos personagens, segundo os organizadores, representa o ministro Moro vestido com roupas do “super-homem”. Também há representações do ex-presidente Lula e do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.

São Paulo

CAMPINAS (SP):Moradores de Campinas e região fazem ato a favor do governo Bolsonaro neste domingo. — Foto: Wesley Justino/EPTV

Na capital, até por volta de 13h os atos eram realizados na Avenida Paulista. O grupo de manifestantes usava roupas com cores da bandeira do Brasil e levava faixas com frases de apoio a pautas defendidas por Bolsonaro.

Em Campinas, no interior paulista, o ato começou às 10h na Avenida Norte-Sul, na região dos bairros Cambuí e Nova Campinas. Em Jundiaí, um grupo se reuniu na Praça 9 de Julho por volta das 10h com carro de som, cartazes, bandeiras e roupas nas cores verde e amarelo. Em Itapetininga, os manifestantes se concentraram no Largo dos Amores.

Em Jales, também no interior paulista, um grupo se reuniu na Praça do Jacaré. Em São José do Rio Preto, manifestantes ocuparam uma parte da Avenida Alberto Andaló, no Centro, com um carro de som para fazer discursos. Em Andradina, a manifestação se concentrou na Rua Santa Teresinha, na frente da Praça Antônio Joaquim de Moura Andrade, na região central da cidade.

Em Piracicaba, o ato começou com uma concentração às 9h30 na Praça José Bonifácio, no Centro, e por volta das 11h os manifestantes começaram a seguir em passeata pelas ruas do bairro. Em Ribeirão Preto, a concentração do ato começou às 10h na porta de um clube na Avenida Nove de Julho.

Em São Carlos, a concentração começou às 9h na Praça Itália, na Vila Lutfalla, onde os manifestantes vestidos de verde e amarelo distribuíram adesivos para os carros, fizeram cartazes e cantaram o Hino Nacional. Em Rio Claro, os manifestantes se reuniram às 10h na Praça do Jardim Central e disponibilizaram o microfone para os manifestantes que quisessem se pronunciar sobre o ato.

Em Mogi das Cruzes, os manifestantes se reuniram na Avenida Cívica.

Minas Gerais

Manifestação na Praça da Liberdade pouco antes das 13h — Foto: Carlos Eduardo Alvim/Globo

Em Belo Horizonte, manifestantes se concentraram na Praça da Liberdade, na região da Savassi, e iniciaram o ato cantando o hino nacional. Eles também soltaram balões. Por volta de 10h30, manifestantes também já se reuniam em cidades do Triângulo Mineiro. Em Uberaba, o ato se concentrou na Praça Manoel Terra, nas proximidades do Mercado Municipal. Em Uberlândia, a concentração foi na Praça Tubal Vilela.

Em Juiz de Fora, o ato começou por volta das 10h, com concentração no Parque Halfeld. Após caminhada, o protesto foi encerrado com o Hino Nacional, na Praça da Estação, às 12h30.

Salvador

SALVADOR, 10h: manifestantes fazem ato no Farol da Barra — Foto: Dalton Soares/TV Bahia

SALVADOR, 10h: Manifestação em apoio à Operação Lava Jato, nova previdência e pacote anticrime — Foto: Dalton Soares/TV Bahia

Em Salvador, os manifestantes se concentraram no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da cidade. Além de apoiar o governo de Jair Bolsonaro e os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes, o grupo protestava contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pará

Manifestantes percorrem as ruas de Belém em defesa da operação Lava Jato — Foto: Andréa França/G1 PA

Em Belém, manifestantes saíram em passeata por volta das 10h pelas avenidas Nazaré e Doca de Souza Franco, no bairro do Umarizal.

Maranhão

Manifestantes se vestiram com as cores da bandeira do Brasil — Foto: Elbio Carvalho/TV Mirante

Em São Luís, manifestantes protestaram na Avenida Litorânea e saíram em carreata.

Tocantins

Paraíso do Tocantins, 8h: Grupo fez caminhada em apoio ao governo em Paraíso do Tocantins — Foto: Divulgação

Moradores de Paraíso do Tocantins, na região central do estado, fizeram uma caminhada seguida de carreata, usando roupas com cores da bandeira do Brasil. A concentração do grupo começou às 9h na praça Cabo Luzimar, na avenida Bernardo Sayão.

Paraná

Foz do Iguaçu, 12h: O grupo se concentrou perto das 9h na Avenida República Argentina e seguiu a pé e em veículos até a Praça da Paz, no Centro da cidade — Foto: Bruna Kobus/RPC