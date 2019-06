COM PIORA DA ATIVIDADE, ECONOMISTAS REDUZEM PREVISÃO PIB

Nas contas da consultoria Tendências, com o baixo crescimento previsto para este ano – de apenas 0,9% – a herança estatística para 2020 será de 0,6%, o que quer dizer que, se a economia brasileira ficar estável em todos os trimestres do próximo ano, há um avanço contratado do Produto Interno Bruto (PIB) de apenas 0,6%.

“O desempenho da atividade deixa a desejar”, afirma a economista e sócia da consultoria Tendências, Alessandra Ribeiro. “Nesse ritmo, a economia só vai retomar o patamar de 2014 (antes do início da recessão) em 2021”, diz. Para a Tendências, o Brasil deve crescer 2% no ano que vem. A consultoria chegou a estimar alta de 2,6%.

Ao longo de 2019, a economia brasileira tem decepcionado. Entre janeiro e março, o PIB encolheu 0,2%, e os primeiros indicadores do segundo trimestre seguem mostrando uma fraqueza da atividade – o crescimento esperado por bancos e consultorias para o período de maio a junho está entre 0,3% e 0,4%.

Por que a economia brasileira não cresce?

Além de todas as dificuldades internas, o Brasil deve ser afetado no próximo ano pela desaceleração da economia internacional. A atividade dos países desenvolvidos tem dado sinais de arrefecimento, o que deve prejudicar o comércio global, já enfraquecido pela guerra comercial liderada pelos Estados Unidos.

“A piora da economia global afeta o Brasil, até mais do que a gente costuma imaginar”, diz o economista do banco Itaú Felipe Salles. “Essa desaceleração tende a se intensificar, em particular na parte relacionada ao comércio global.”

Com a fraqueza da economia neste ano e a desaceleração internacional, o Itaú já projeta um crescimento de apenas 1,7% para 2020

Nas últimas semanas, bancos centrais das principais economias começaram a sinalizar uma preocupação maior com essa possível desaceleração. O Federal Reserve (Fed, BC dos Estados Unidos), por exemplo, na última reunião de política monetária, indicou que deve começar a reduzir os juros diante do aumento de incerteza com o desempenho econômico.

Leve aceleração

Embora os números da atividade sejam decepcionantes, os analistas estimam que a economia deve apresentar uma ligeira aceleração a partir do segundo semestre deste ano se a reforma da Previdência for aprovada. Ela é considerada para fundamental para acertar as contas públicas e, dessa forma, garantir a confianças dos investidores na solvência do país.

A reforma da Previdência ainda está na comissão especial da Câmara dos Deputados. A expectativa é que seja aprovada até o fim do ano pelo Senado.

“A partir do segundo semestre, acredito que as questões estruturais estarão em vias de serem encaminhadas, com a reforma da Previdência aprovada, a tributária também bem encaminhada e um leilão de óleo e gás em novembro que promete ser recorde”, afirma o economista-chefe da consultoria MB Associados, Sergio Vale.

A aceleração esperada, no entanto, não trará um desempenho vigoroso, sobretudo porque a crise dos últimos anos derrubou o PIB potencial do país e, com a crise fiscal, há pouca margem de manobra do governo para estimular a economia. A expectativa dos economistas é de que o crescimento médio suba para um patamar próximo de 0,5% nos próximos trimestres.