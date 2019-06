DUPLA FAZ ARRASTÃO, ROUBA CELULARES E ACABA PRESA POR POLICIAIS MILITARES

30/06/19 - 08:54:15

Dois bandidos com simulacro de pistola realizaram um verdadeiro arrastão nas proximidades do Palácio do Governo na tarde deste sábado (29) e roubaram vários celulares e relógios das vitimas, jovens que estavam em frente às suas residências.

Segundo informações passadas pelo advogado Márlio Damasceno, pai de três adolescentes que foram assaltados, a dupla estava praticando os assaltos usando um veículo Spin de cor branca e por volta das 16 horas abordaram os jovens em frente a praça Poeta Clodoaldo Alencar. Sob muita ameaça e pressão, um dos indivíduos identificado como sendo Enefitali Teles de Jesus Neto, desceu do carro e anunciou o assalto, tomando os celulares.

Ainda segundo o advogado que acompanhou o caso e acionou a polícia, a dupla em seguida seguiu para as proximidades do palácio dos despachos onde fizeram outras vitimas.

Após a ação dos marginais, Márlio Damasceno acionou o Ciosp e o Batalhão de Radiopatrulha que de imediato iniciaram as buscas e cerca de uma hora após, o veiculo e os dois marginais foram localizados e presos dentro de um estacionamento de um shopping da capital.

Com eles a polícia encontrou e recuperou os produtos roubados que foram devolvidos a seus donos.

Este domingo (30) deverá acontecer a audiência de custódia.