DUPLO HOMICÍDIO REGISTRADO NA ESTRADA ENTRE PORTO DA FOLHA E GARARU

30/06/19 - 07:38:12

Um duplo homicídio foi registrado no interior do estado na tarde deste sábado (29) e as informações são de que uma terceira vitima teria fingido estar morta, o que lhe slavou a vida.

O crime foi praticado na antiga estrada que liga os municípios de Porto da Folha e Gararu, na região conhecida como Grota do Touro.

Já a vitima ferida foi socorrida encaminhada para um hospital da região em estado grave.