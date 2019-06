Edvaldo: Forró Caju foi uma festa organizada, segura e que alegrou o coração do povo

30/06/19 - 09:47:37

Uma festa organizada, segura e com muita alegria. Assim foi a edição deste ano do Forró Caju, que se encerrou na madrugada deste domingo, dia 30, com a presença de milhares de pessoas que escolheram a praça dos Mercados Centrais, em Aracaju, para encerrar o ciclo junino. O prefeito Edvaldo Nogueira, que compareceu às quatro noite do evento, se disse muito feliz com a realização da festa.

“O forró está na nossa alma, é a marca da nossa sergipanidade, do ser nordestino. O Forró Caju foi, mais uma vez, um grande sucesso. Foram quatro dias de muita festa, com uma bela programação, com muita tranquilidade e segurança. Os hotéis estão cheios, os taxistas estão trabalhando, os ambulantes satisfeitos, de modo que alegra os nossos corações, mas também movimenta a economia, gerando emprego e renda. Estou muito feliz e, se Deus quiser, no ano que vem tem mais”, afirmou Edvaldo que, como fez nas noites anteriores, caminhou pelo meio do povo, dialogando com todos e sendo bastante parabenizado pela festa.

Em sua 25ª edição, o evento foi reestruturado e contou com o Arraial da Clemilda, cuja programação contemplou quadrilhas juninas, apresentações culturais e trios pé-de-serra, e o palco principal, Luiz Gonzaga, com shows de artistas locais e nacionais.Tudo isso só foi possível graças ao planejamento estratégico da gestão municipal, que criou as condições necessárias para que a Prefeitura pudesse investir na realização do evento com recursos próprios e pudesse viabilizar a assinatura do convênio de patrocínio com o Ministério do Turismo.

Presente na última noite do evento, o deputado federal Laércio Oliveira parabenizou a gestão municipal pela realização da festa. “O sucesso do Forró Caju demonstra o compromisso do prefeito com os aracajuanos, o zelo com os recursos públicos, o respeito aos artistas da terra. E tudo isso tudo se transforma num espaço como este lotado de gente feliz, uma festa de todos para todos. O Forró Caju demonstra a responsabilidade do prefeito Edvaldo Nogueira e de sua gestão eficiente”, declarou.

Também estiveram no Forró Caju neste sábado, 29, o ex-governador Albano Franco, o ex-vice-prefeito de Aracaju José Carlos Machado, o secretário geral de governo de Sergipe, José Carlos Felizola Filho, além de vereadores e secretários municipais.

Nesta última noite se apresentaram no palco principal os cantores Solange Almeida, Jonas Esticado, Dedé Brasil, Jeanny Lins e Lourinho do Acordeon, que levaram muita música e animação desde às 22h do sábado, 29, até às 4 da manhã deste domingo, 30, para a alegria de milhares de pessoas que lotaram a praça de eventos.

Foto Ana Licia Menezes