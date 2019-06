Forró Caju 2019 confirma sucesso com praça de eventos lotada na noite de São Pedro

A palavra da noite, sem dúvida, era animação. Em todos os cantos, a multidão dançava e aproveitava o dia de São Pedro, na última noite do Forró Caju 2019. As bandas locais e nacionais ditaram o ritmo nos dois palcos montados na Praça de Eventos Hilton Lopes, na área dos Mercados Centrais da capital sergipana. O evento, organizado com recursos da Prefeitura de Aracaju e patrocínio do Ministério do Turismo, recebeu milhares de pessoas em quatro dias de programação.

No Arraial da Clemilda, por exemplo, aracajuanos e turistas faziam a festa. A dona de casa, Márcia da Silva, mora no conjunto Parque dos Faróis, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro. Ela veio com a família para prestigiar o evento. “Eu não poderia deixar de vir com meus filhos e esposo neste último dia de Forró Caju. A festa está linda, maravilhosa. Estamos amando. A cultura do nosso estado é única. Quem não conhece, pode vir que vale à pena. É difícil não se apaixonar”, enalteceu.

A dona de casa, Mércia Maria Gonçalves, colocou a blusa xadrez e veio para a área dos Mercados Centrais de Aracaju. Ela chegou às cinco da tarde para aproveitar todos os minutos do último dia da festa. “Eu amo o Forró Caju e já estou triste porque está acabando. Eu queria ter vindo antes, mas estava doente. Para compensar, vou dançar até o amanhecer. Só saio daqui quando acabar tudo e olhe que tenho 70 anos de idade”, colocou.

A professora Rute Souza e o comerciante Edi Queiroz são do município de Tobias Barreto. Eles vieram ao Forró Caju pela primeira vez e não imaginavam que a festa fosse tão tranquila. “A gente acompanhava pela televisão e ficava querendo vir para conhecer, mas nunca dava certo e a gente tinha um pouco de receio. Este ano, colocamos na agenda e percebemos que perdemos tempo. Teríamos que ter vindo antes, mas ano que vem estaremos aqui outra vez”, afirmou a professora.

Quem também estava encantada foi a professora Aline Silva de Oliveira. A aracajuana veio na companhia do esposo, o comerciário Augusto Sérgio Rocha. O casal aproveitou as apresentações no Arraial da Clemilda e prometeu prestigiar os shows do palco Luiz Gonzaga. “Nós viemos para curtir tudo neste São Pedro, assim como fizemos no São João. A organização está de parabéns. O Forró Caju é sinônimo de alegria e tradição”, destacou Aline.

