GUARDA MUNICIPAL DE ROSÁRIO RECUPERA DUAS MOTOS PRONTAS PARA DESMANCHE

30/06/19 - 06:58:43

Na manhã desse sábado (29) a Guarda Municipal do município de Rosário do Catete foi acionada no sentido de atitude suspeita de 02 indivíduos em uma moto Bros circulando nas proximidades do canavial, area conhecida como Vargea.

A equipe do GOT (Grupo de Operações Táticas) foi direcionada para deligenciar ao local, onde nas estradas de pissara visualizou as marcar dos pneus de Bros, marcas essas levaram a equipe ao centro do canavial onde foram localizadas as 02 motos com restrição de roubo.

As motos possuem as placas IAE-9421, OEP-8029 ambas de modelo Bros e cor preta, sendo uma do município de Rosário do catete tomada de assalto na semana passada na usina pedras, Do sr Edivaldo conhecido por VAL irmão de Tchi da rua da pedreira.

A segunda moto licenciada no município de Cumbe de propriedade do senhor Antônio Carlos, esta com restrição de roubo, de maneira que será apresentada na delegacia para com termo de entrega ser devolvida ao proprietário.

Participaram da ocorrência o secretário Batista, Cmt Araújo, GM Henrique, GM Rocha representando todo efetivo da Guarda Municipal de Rosário que não se cansam de servir e proteger a população.

Informações e foto GMRC