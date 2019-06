Homem é flagrado dirigindo embriagado, tenta subornar PMs oferecendo mil reais e é preso

30/06/19 - 07:58:45

Policiais Militares do 7º Batalhão, prenderam na noite deste sábado (29) Antonio do Nascimento, 54 anos, após ser flagrado conduzindo um veículo sob efeito de álcool, e atropelar um motociclista, no Centro de Lagarto.

Após a abordagem e a realização do teste do etilomêtro foi comprovado a embriaguez. Após receber a voz de prisão, Antonio ofereceu 1.000 ( mil reais) à guarnição para que não fosse preso.

Ele foi preso em flagrante por corrupção ativa e encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.