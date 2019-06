PROFESSORES DA FANESE SÃO SURPREENDIDOS COM AVISO DE DEMISSÃO EM MASSA

Alguns professores e alunos da Fanese procuraram a redação para reclamar de uma suposta demissão em massa dos professores, que segundo eles, foram comunicados da demissão, através de e-mail.

Uma das professoras que estaria sendo demitida e que pediu para não ter seu nome revelado, diz que “a Fanese demitiu todos os professores por e-mail”.

Em conversa com uma colega através das redes sociais, a professora diz que “demitiu em massa. Também recebi o meu e-mail de demissão. Não sei o que aconteceu. Se vão recontratar os mesmos, novos, ou se vendeu a faculdade ou se vai fechar”, diz a professora.

Ainda no dialogo com outra professora, ela sugere que seja formada uma comissão de alunos para discutir o assunto. “Acho que deveria ser montada uma comissão de alunos para tratar disso com a faculdade. Pedir uma reunião com a direção. É o futuro de vocês”, diz a professora.

A faculdade ainda não se pronunciou sobre o assunto.