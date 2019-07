Ações integradas garantiram tranquilidade nas quatro noites de Forró Caju

01/07/19 - 04:13:14

Na última noite do Forró Caju 2019, o balanço da Segurança revela uma festa tranquila, sem registro de ocorrências graves. Com a média de 85 guardas municipais atuando por noite, além de 70 seguranças contratados, o resultado alcançado comprova a efetividade do planejamento traçado pela Prefeitura de Aracaju. A atuação preventiva reforçada, integrada ao uso da tecnologia do videomonitoramento, foi determinante para alcançar um resultado expressivo.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, indica que a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) atuou através de um intenso patrulhamento dentro do evento. ” A atuação conjunta da GMA com a segurança privada gerou resultados positivos e hoje comemoramos a realização de uma festa de grande porte sem ocorrências graves”, avaliou o secretário.

Durante os quatro dias de programação, toda a área do evento foi monitorada por câmeras. “Os registros feitos a partir de 30 câmeras auxiliaram o serviço de inteligência da GMA, assim como proporcionaram uma resposta rápida e assertiva, contribuindo com a intervenção preventiva. Todo esse conteúdo fica armazenado por 30 dias, para eventuais necessidades”, explicou Luís Fernando.

A base móvel de videomonitoramento operou na praça Hilton Lopes, pelo segundo ano consecutivo. “Essa é mais uma ferramenta que resguarda a população e os próprios profissionais da segurança, visto que, através de uma comunicação eficiente, passam a ter o conhecimento sobre o cenário que encontrarão, enfrentando de maneira adequada a demanda”, revelou.

Essa edição do Forró Caju contou, mais uma vez, com a atuação da Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), nas áreas periféricas, assim como o apoio da Polícia Civil. Também houve o cumprimento de todas as normas de segurança para evitar riscos, contando inclusive com a presença do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, 70 agentes de apoio em áreas estratégicas, 40 bombeiros civis e as equipes de Defesa Civil do Município, que monitoraram as estruturas montadas desde a chegada dos materiais.

A segurança foi pensada de forma integral e conduzida de maneira a construir uma grande rede de garantia para o público e todos os participantes, como ressalta o secretário Luís Fernando Almeida. “Não medimos esforços. Todos os envolvidos nessa rede de promoção da segurança estiveram comprometidos e proporcionaram, com efetividade, a proteção de todos. Só temos que comemorar esse Forró Caju, feito com muita responsabilidade para todos os aracajuanos e visitantes”, destacou.

Reconhecimento

O secretário da Defesa Social reforça o agradecimento às equipes envolvidas. “Agradeço penhoradamente aos incansáveis Guardas Municipais, que honraram o compromisso assumido, trabalhando de forma voluntária para a segurança de nossos munícipes. Ao Subinspetor Fernando Mendonça, meu reconhecimento pela dedicação, firmeza e liderança incontestes”, frisou.

Também reforça o valoroso trabalho das equipes da Defesa Civil. ”Às equipes da Defesa Civil, cujo trabalho foi o primeiro a iniciar e ainda não terminou, meus agradecimentos pelo rigor, agilidade e comprometimento com a segurança das estruturas e das festas”, pontuou acrescentando a contribuição do Procon Aracaju. “Procon Aracaju meu muito obrigado pela parceria voluntária, contribuindo também para a melhor qualidade do serviço prestado”, indicou.

Para o gestor a união e entrosamento do secretariado e funcionários da Prefeitura foram o ponto chave para o sucesso da festa. “O Prefeito Edvaldo Nogueira, foi o grande maestro dessa orquestra, com suas orientações oportunas e serenas, que nos fizeram evoluir na condução dos trabalhos. Somos um time. Somos a Prefeitura de Aracaju. Que venha o Forró Caju 2020, já começamos a nos preparar”, finalizou.

