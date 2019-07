Policiais do BPRp prendem quatro pessoas no bairro Siqueira Campos, em Aracaju

01/07/19 - 17:00:56

Os suspeitos usavam um carro com restrição de roubo

Na madrugada desta segunda-feira, 1º, policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam José Marcondes Barbosa Patrício, Anne Graziele Augusta Souza Santos e Ketlyn Franciely dos Santos, no bairro Siqueira Campos, suspeitos de cometerem vários assaltos em posse de uma arma de fogo e deslocando-se em um carro roubado.

Segundo informações da polícia, os militares estavam na avenida Desembargador Maynard, quando avistaram um veículo em alta velocidade. Diante da suspeita, fizeram acompanhamento policial e foi dada a ordem de parada. Durante as consultas, feitas junto ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), foi constatado que o carro possuía restrição de roubo e, no interior do veículo, havia diversos bens fruto de ações delituosas.

José Marcondes informou aos policiais que um outro suspeito, identificado como Everton Adriano dos Santos, também teria participado das ações e que a arma utilizada e estaria com ele. Com a informação recebida, foi solicitado o apoio policial e uma equipe deslocou-se até o local informado por José Marcondes, no Jardim Centenário, e no local Everton Adriano dos Santos foi localizado e mostrou onde tinha guardado a espingarda calibre .32 utilizada nos assaltos.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais e administrativas foram tomadas.

Foto SSP