CONFIANÇA E SAMPAIO CORRÊA FICAM NO EMPATE NA 10ª RODADA DA SÉRIE C

01/07/19 - 05:33:29

O Confiança foi até São Luís, no Maranhão, enfrentar o Sampaio Corrêa, neste domingo (30). O confronto foi validado pelo décimo rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida se tornou importante pela briga no G4, do grupo A.

Com a bola rolando o time sergipano foi superior e dominou as ações da partida tanto que logo aos sete minutos, Renan Gorne acertou a trave. O Sampaio reagiu com as finalizações de Esquerdinha e João Paullo de fora da área, mas sem perigo para a defesa azulina.

E aos 35 minutos, Luan aproveitou a cobrança de escanteio e abriu o placar para o Confiança. No segundo tempo, o Sampaio começou tentando chegar logo ao empate. A recompensa veio aos 13 minutos, quando Salatiel desviou uma cobrança de escanteio e Amaral marcou contra, deixando tudo igual no Castelão. Final de jogo, Sampaio Corrêa 1×1 Confiança.

Confira a classificação de momento do grupo A:

1) Ferroviário 20 pontos

2) Botafogo-PB 16 pontos

3)Santa Cruz 16 pontos

4) Confiança 15 pontos

5) Sampaio Corrêa 15 pontos

6) Imperatriz 12 pontos

7) Náutico 12 pontos

8) Globo 10 pontos

9) Treze 09 pontos

10) ABC 06 pontos

O Confiança volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, na arena Batistão, contra o Globo-RN.

Federação Sergipana de Futebol

Foto: Globoesporte.com