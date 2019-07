‘Corrida da Advocacia’ acontece no dia 10 de agosto em Aracaju

01/07/19 - 16:56:46

A 9ª edição da ‘Corrida da Advocacia’ acontece no dia 10 de agosto, na Avenida Ivo do Prado, em Aracaju, reunindo cerca de 1000 pessoas a partir das 15h30, na Praça do Mini Golf. O evento é uma realização da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) e Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE).

Entre os participantes, o advogado Alexandre Oliveira Linhares que, após eliminar 27,7kg no Projeto Medida Legal, desafiou-se na corrida de rua. “Estou me preparando bastante para correr os cinco quilômetros, que será a minha primeira vez em uma corrida de rua. Está sendo mais um grande desafio, mas sei que vou conseguir”, afirma, lembrando que sempre encontra um tempo na agenda corrida para cuidar da forma física.

Alexandre não deixou para fazer a inscrição de última hora e, assim que as inscrições abriram, no dia 27 de maio, assegurou a vaga na prova que integra o calendário do Atletismo da capital. “O lote promocional esgotou em poucas horas. Ficamos surpresos com a procura no primeiro dia de inscrições. Como as vagas são limitadas, muita gente garantiu logo a participação na prova, que reúne atletas de várias partes de Sergipe e até de outros estados”, conta o coordenador do evento, Janary Pereira.

“A ideia é integrar a advocacia à sociedade sergipana, trazendo junto a família, através da inclusão das crianças na corrida kids. Todos juntos buscando qualidade de vida em um ambiente de confraternização”, pontua a presidente da CAASE, Hermosa França.

O percurso

Como nos anos anteriores, os atletas acima de 15 anos poderão escolher os percursos de 5km, 10km e 15km. Quem tem menos idade pode participar da versão Kids, que está na 4ª edição, e oferece percursos de 50m a 400m, com largada em frente à sede da OAB/SE. A ‘Corrida da Advocacia’ tem a qualidade Conceito e conta com o patrocínio das empresas Extramed, Legislar e Cohab Premium.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas através da internet, no site https://www.centraldacorrida.com.br/advocacia2019. Para o Público Geral o kit Completo sai no valor é R$ 75, Público Geral/Kit Básico R$ 60, Advocacia/Kit Completo R$ 55, mesmo valor das Crianças/Kit Completo. As Pessoas com Deficiência (PCD) têm direito a gratuidade do Kit Básico e Idosos/Kit Básico pagam apenas R$ 30. Mais informações pelos números (79) 3024-5955/ 9 9981-5955.

