PM FLAGRA 53 MOTORISTAS DIRIGINDO SOB EFEITO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

01/07/19 - 14:08:44

30 policiais e oito viaturas estiveram de prontidão nos diversos corredores de trânsito da capital

Nesta segunda-feira, 1º, a Polícia Militar de Sergipe por meio da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), divulgou o balanço das ações realizadas durante os festejos juninos em Aracaju. Segundo o levantamento feito pela unidade, 53 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados, sendo dez presos por embriaguez ao volante. Em relação ao mesmo período do ano passado, foram 20% menos acidentes.

Durante todo o mês de junho, a CPTran realizou diversas operações com o objetivo de combater a criminalidade e coibir condutores de veículos que venham a causar acidentes. Trinta policiais e oito viaturas estiveram diuturnamente em prontidão nos diversos corredores de trânsito da capital, nas regiões litorâneas e nas saídas de Aracaju, que dão acesso ao bairro Mosqueiro, às cidades de Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, bem como na rodovia Lauro Porto no conjunto Bugio, que dá acesso as BRs 101 e 235.

Foram registrados no mês de junho, 62 acidentes automobilísticos, 63 pessoas lesionadas e três vitimas fatais no trânsito da capital. Ainda durante as operações, 53 motoristas foram flagrados no exame do etilômetro (teste de bafômetro), sendo dez presos por embriaguez ao volante.

De acordo com o capitão Aldevan Santos Silveira, comandante da unidade, houve uma redução de 20% no numero de acidentes em comparação ao mesmo período do ano passado. “Acidentes nunca são bem vindos porque sempre deixam sequelas ou até mesmo pode tirar a vida de pessoas, mas é plausível entender que a redução de acidentes é sempre algo a se comemorar”. complementou.

Com informações de Ascom PM/SE