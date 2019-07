DENARC PRENDE DUPLA COM 12 KG DE COCAÍNA E 1.5 KG DE CRACK EM ARACAJU

01/07/19 - 16:09:33

O Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil prendeu em flagrante na última sexta-feira, 28, na avenida Beira Mar, na capital sergipana, o ex-presidiário Jonathon Bastos Oliveira, 26 anos, e Erick Dimas Lima da Lapa, 26, pelos crimes tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

As investigações foram presididas pela delegada Aliete Melo e iniciaram após uma denúncia feita através do Disque Denúncia 181 da Polícia Civil. As informações foram checadas e resultaram na prisão da dupla que estava transportando drogas em um veículo, modelo Renault Duster, nas imediações da avenida Beira Mar, próximo aos Parque dos Cajueiros.

No interior do veículo foi encontrada uma caixa de papelão contendo aproximadamente 12 quilos de cocaína. Após efetuar a prisão de Jonathon e Erick, os policiais seguiram para uma casa localizada no povoado Areia Branca, no Mosqueiro, que era alugada pelo flagranteado Jonathon e onde foi encontrado 1.5 kg crack e 150 gramas de maconha, além de três balanças de precisão e um caderno usado para anotar as vendas.

“A casa servia para fazer a embalagem, a prensa e a distribuição de drogas que eram vendidas na zona sul da capital. Duas pessoas foram presas e as investigações prosseguem durante 30 dia.” completou o diretor do Denarc, delegado Osvaldo Resende.

Continuando as buscas, os policiais se dirigiram até a residência de Jonathon localizada na avenida Novo Saneamento, em Aracaju onde foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas. “É importante, que a sociedade continue colaborando com o trabalho de investigação da polícia, ligando para o Disque Denúncia da Polícia Civil, através do número 181, é gratuito e o sigilo é garantido”, destacou o delegado.

Informações e foto SSP