DEPUTADO QUESTIONA O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA AGRESE

01/07/19 - 16:25:54

Abrindo os trabalhos na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na tarde desta segunda-feira,01, o deputado estadual Georgeo Passos (Rede), criticou o edital de Chamamento Público nº 06/2019, publicado no Diário Oficial de Sergipe, na edição de hoje.

De acordo com Georgeo, o edital de Chamamento Público para deflagrar Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) foi lançado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), através de uma comissão Especial de Trabalho composta por membros de outros órgãos estaduais.

Ainda de acordo com o deputado, o edital tem a finalidade de recebimento de propostas de elaboração de estudos, que demonstrem a viabilidade técnica, econômica-financeira e jurídica, bem como as modelagens institucionais possíveis e adequadas para subsidiar eventual nova estruturação para universalização dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios que atualmente são operados pela DESO, de forma a realizar os investimentos necessários para a melhoria desses serviços. Que para ele, são propostas de estudo seja que seja retomada da pauta da privatização da companhia de Saneamento do Estado de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Luciana Botto- Rede Alese