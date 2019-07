Eficiência dos serviços da Prefeitura contribuiu para o sucesso do Forró Caju 2019

01/07/19 - 06:22:48

Após quatro dias de muita música e animação, chegou ao fim, neste sábado, a edição 2019 do Forró Caju, uma realização da Prefeitura de Aracaju, com patrocínio do Ministério do Turismo. Durante os dias 23, 24, 28 e 29, o público que prestigiou o maior festejo junino da capital, além de se mostrar satisfeito com a programação da festa, confortável com a estrutura e tranquilo com a segurança, também explicitou a sensação de bem-estar ocasionada pelas ações de limpeza e de fiscalização desenvolvidas pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Coube à Emsurb a organização e a limpeza interna e externa da praça de eventos Hilton Lopes, local de realização do Forró Caju 2019. Para isso, a empresa mobilizou cerca de 250 pessoas, entre fiscais, administrativo e agentes, os quais se empenharam para garantir o sucesso do evento. O trabalho obteve o reconhecimento de sergipanos e turistas e dos ambulantes que comercializaram bebidas e comidas no evento.

Os agentes que trabalharam antes, durante e após as noites de festa, recolheram, no período do evento, 6,40 toneladas de lixo. Os fiscais da Emsurb acompanharam e orientaram o trabalho dos 179 comerciantes instalados na área interna da praça e dos cerca de 50 ambulantes que comercializaram no entorno da festa. O pessoal do administrativo atuou desde o lançamento de edital de chamada pública para cadastramento de comerciantes, ocorrido em 10 de junho até o encerramento do festejo.

“Houve uma somação de esforços de todos os setores envolvidos para atender as determinações do prefeito Edvaldo Nogueira. O prefeito, que tanto se empenhou para garantir a realização do Forró Caju, levou à praça de eventos uma gama de serviços essenciais e eficientes que garantiram o sucesso e o reconhecimento dos que lá estiveram. Chegamos ao fim com a certeza da missão cumprida”, ressaltou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Foto: Felipe Goettenauer