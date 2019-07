FESTEJOS JUNINOS: NESTOR PIVA ATENDEU QUASE 3 MIL PACIENTES

01/07/19 - 20:48:45

O Centro Médico do Trabalhador – responsável pela gestão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva – após organizar uma força tarefa [reforçando a quantidade de profissionais contratados/aproximadamente 100 novos atuaram] para atender aos usuários que vieram a procura da unidade em busca de atendimentos, fazendo com que a Prefeitura de Aracaju viesse a declarar a UPA como referência para a realização de atendimentos durante a realização do período junino, revelou na manhã desta segunda-feira, 01, a quantidade de procedimentos que ocorreram durante a folia na unidade.

Segundo a Gestora Administrativa, Jória Dias, foram realizados quase 03 mil atendimentos durante os dias de festa do São João e São Pedro. *“Estávamos preparados para oferecer um serviço qualificado à população*. A depender do quadro clínico do paciente, poderíamos resolver na própria Urgência, ou, caso necessário, estabilizar e transferi-lo para o hospital de referência,” explicou.

A maior foi no setor cirúrgico e de ortopedia. Vale ressaltar que o *Nestor Piva está com uma média de 17.500 atendimentos por mês, bem superior ao HUSE (que chega até 13 mil*). Já em relação ao período de *administração da unidade pelo Centro Médico do Trabalhador já foram realizados quase 85 mil atendimentos*.

Diariamente são disponibilizados por 24h, durante os atendimentos, a presença de 07 médicos, chegando em algumas ocasiões a ter o atenção de 08 médicos. Sendo: 03 clínicos, 01 estabilização, 01 cirurgia, 03 ortopedistas, 01 ultrassom, além de enfermeiros, equipamentos para a realização de exames, Raio X fixo e móvel, laboratório, dentre outros serviços.

Além do trabalho de humanização e acolhimento da diretoria do Centro Médico do Trabalhador, com a presença de médicos especialistas e profissionais preocupados com o bem estar da comunidade. Seja na melhora do ambiente e pela ampliação em qualidade no número de atendimentos.