Forró Caju 2019 é marcado por intenso movimento de turistas em Aracaju

01/07/19 - 17:00:35

O Forró Caju 2019 foi encerrado na noite de sábado, 29, com a Praça de Eventos Hilton Lopes repleta de gente celebrando a maior festa junina da cidade. Realizado pela Prefeitura de Aracaju, com patrocínio do Ministério do Turismo, o evento foi sucesso de público e de movimentação de turistas na capital e na festa.

Visitantes de vários estados brasileiros se encantaram com a organização da cidade e exibiam satisfação e alegria de participar do Forró Caju 2019. “Só conhecia essa festa pela televisão, sempre achei muito bonito. A Prefeitura está de parabéns pela realização, porque está conseguindo fazer justiça a fama boa da cidade”, destacou o operador de máquinas pesadas Rodrigo Augusto da Silva, de São José do Rio Pardo, São Paulo.

“Estou adorando a cidade, é muito limpa e estruturada. As pessoas muito educadas. Além disso, me senti muito segura em todos os locais em que estive”, disse a paulista de São Caetano do Sul, Mirlene Garcia.

Ações de receptivo

Como estratégia de acolhimento dos turistas que chegaram à capital nos finais de semana dos festejos juninos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), apresentou a força da cultura local.

Quem desembarcava no Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, era surpreendido com um trio pé-de-serra arrochando no forró, um casal de dançarinos comandando a animação, e servidores da Semict prestando informações sobre os atrativos da cidade e o Forró Caju 2019. “Estou muito agradecido de ser recebido de braços abertos e com o melhor da nossa cultura”, destacou o estudante de engenharia de software, Ígor Pantaleão, que não perdeu tempo e ensaiou alguns passos de forró com a sogra, Maria Elisa.

Já no Aeroporto Internacional Santa Maria, a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, providenciou um casal de dançarinos na pista de pouso/decolagem para dar as boas-vindas a quem chegava e no saguão de desembarque, um trio-pé-de-serra animava quem aguardava a liberação de bagagens, com o autêntico forró e a alegria das equipes das secretarias de turismo do estado e do município.

“É importante que além de um produto turístico consagrado como o Forró Caju nós também tenhamos ações de receptivo para aclimatar quem chega para a festa e mostrar esse nosso jeito amigo, hospitaleiro, que já é uma referência para as pessoas que chegam em nossa cidade”, registrou a diretora do Departamento de Turismo da Semict, Luciana Kariny.

Essa ação, complementa Luciana, faz parte do projeto ‘Vem Sentir Aracaju’, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Indústria, do Comércio e do Turismo (Semict), no âmbito do Planejamento Estratégico da atual gestão municipal.

A Marinete do Forró, que durante o mês de junho ganha edição especial com tours pela cidade às quintas, sextas e sábados, também fez parte da estratégia de acolhimento da gestão municipal, com passeios regulares e também extras para atender grupos especiais, como foi o caso do Grupo da Amizade, formado por idosos da cidade baiana de Itabuna.

“Estou apaixonada pela recepção calorosa de vocês, a cidade está muito bonita e estamos muito felizes por vocês terem nos recebido de maneira tão maravilhosa”, declarou agradecida e emocionada a coordenadora do grupo, Rita Costa Sobrinho.

E assim, entre muitos sorrisos, forró, selfies, passeios e recepções calorosas, os turistas se despedem do Forró Caju 2019 e voltam para suas cidades com registros de momentos inesquecíveis vividos em Aracaju. “Estou encantado com esse passeio e é preciso agradecer e elogiar essa receptividade que vocês estão tendo com a gente, vocês sabem como receber bem o turista”, declarou o turista baiano John Costa Sobrinho.

Para o secretário Marlysson Magalhães, o intenso movimento de turistas verificado na cidade é um sinal positivo na promoção do destino Aracaju. “Nossa cidade está organizada, bonita, limpa, segura e com uma festa do porte do Forró Caju mostrando toda alegria do nosso povo e de sua capacidade de receber bem o turista. Não tenho dúvidas de que quem veio este ano participar do nosso Forró Caju voltará a nossa cidade ao longo do ano trazendo mais turistas”, comemorou Marlysson Magalhães.

Foto Silvio Rocha