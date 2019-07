GUSTINHO RIBEIRO ACOMPANHA EM LAGARTO O MAIOR EVENTO JUNINO DO ESTADO

01/07/19 - 12:31:00

Sergipe pôde atrair com o Festival da Mandioca 2019, no município de Lagarto, os olhares do Nordeste de volta aos festejos juninos do estado. É o que pensa o deputado federal Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE), que acompanhou a festa e a classificou como a maior entre as sergipanas.

“Estive no São João, há alguns dias, e nesta sexta e sábado, no São Pedro, no show do cantor Wesley Safadão e Mano Walter. Foi impressionante ver a quantidade de gente na festa, mais de 50 mil pessoas por noite, e o sentimento que esse evento passou para o público, de algo novo em sua grandiosidade, algo nunca visto em Lagarto”, afirmou.

O deputado esteve ao lado da prefeita do município, Hilda Ribeiro, e declarou que o trabalho da gestão na realização do Festival – que ainda contou com Bruno & Marrone, Felipe Araújo e Samyra Show – deve ser agradecido por todos os sergipanos.

“A festa se mostrou regional. Se mostrou um evento como o que existe em Caruaru, por exemplo. É uma movimentação financeira enorme, que gera empregos, melhora a renda de quem trabalha com comércio e serviços. O retorno da festa para a população de Lagarto e do estado é gigante na economia e para o orgulho das pessoas é imensurável”, completou.

O VII Festival da Mandioca 2019 de Lagarto iniciou no último dia 26 de maio e seguiu até o último domingo, 30, com festejos tradicionais nos povoados, concurso de quadrilha com público recorde no estado e shows nacionais e regionais na Praça de Eventos. A média de público, segundo a Prefeitura de Lagarto, foi de mais de 50 mil pessoas por noite em dias de shows.

Assessoria de Imprensa