Homem é preso com 840 caixas de anabolizantes e remédios

01/07/19 - 13:23:57

Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil prenderam na manhã desta segunda-feira (01), um homem com 840 caixas de anabolizantes e remédios controlados, no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Segundo o responsável pelo caso, Delegado Osvaldo rezende, são produtos de origem clandestina, sem prescrição médica, proibidos no Brasil e sem procedência. Ainda segundo o delegado, os bandidos usavam os Correios e transportadoras para traficar as drogas.

Durante a operação, uma pessoa acabou fugindo de acordo com o Denarc, ele tem passagens pela polícia por roubo. As investigações sobre a origem e o destino dos produtos continuam.

Foto PC