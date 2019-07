HOMEM É PRESO COM MEIO KG DE MACONHA EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

01/07/19 - 12:39:09

Os policiais realizaram a prisão durante diligências no bairro Portelinha

Policiais civis das delegacias de Canindé de São Francisco e Poço Redondo prenderam em flagrante Helenaldo de Souza, conhecido como “Nego Dal”, de 32 anos, por tráfico de drogas. A detenção ocorreu durante o domingo, 30.

Os policiais realizavam diligências nas imediações do bairro Portelinha, quando avistaram Helenaldo em atitude suspeita enquanto conduzia uma motocicleta. Na ocasião, foi dada ordem de parada e, em seguida, foi realizada abordagem e revista pessoal. No capacete, foi encontrado meio quilo de maconha.

O delegado Fábio Santana ressalta que a população também pode contribuir com as investigações. “É importante, ainda, que a sociedade continue colaborando, ligando para o Disque Denúncia da Polícia Civil, através do número 181, é gratuito e sigiloso, assim como já existe o aplicativo para o mesmo fim”, alertou.

Informações e foto SSP