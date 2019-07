ITABAIANA VENCE FLUMINENSE DE FEIRA PELA PRIMEIRA PARTIDA DA 3ª FASE SÉRIE D

01/07/19 - 04:33:42

A equipe do Itabaiana foi até o município de Feira de Santana, enfrentar o Fluminense pela terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, na tarde deste domingo (30). Com a bola rolando uma partida muito igual e com boas jogadas para as duas equipes.

Após, os 30 minutos o Fluminense foi superior em campo e o goleiro Weide Andrade começou a ser destaque na partida. No segundo tempo, o Itabaiana voltou melhor e também começou a assustar a defesa baiana. E aos 44 minutos do segundo tempo, o volante Daniel do Itabaiana marcou o único gol do jogo. Final de partida, Fluminense 0x1 Itabaiana.

Com a vitória o tricolor serrano terá a vantagem de jogar por um empate para conquistar a classificação para quarta fase da Série D. Uma derrota do clube sergipano pela diferença de um gol a decisão vai para os pênaltis. A partida dr volta será no próximo sábado, às 20 horas, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.

Federação Sergipana de Futebol