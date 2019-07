LAÉRCIO ANUNCIA EMENDA DE R$ 1 MILHÃO PARA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÓPOLIS

01/07/19 - 04:50:58

Em pleno São Pedro, festejado na sexta-feira, dia 28, na Unidade Básica de Saúde Dr. Dijaume Francisco de Lima (Dedinha), em Ribeirópolis, o deputado federal, Laércio Oliveira, compareceu para prestigiar atendendo ao convite do prefeito, Antônio Passos, e da primeira-dama, Regina Passos.

Na ocasião, o prefeito Antônio Passos citou que “durante três eleições, estivemos ao lado de Laércio Oliveira e nesses mandatos ele deixou marcas em nosso município com recursos na área da saúde. Ele, inclusive, solicitou ao executivo federal a liberação de alguns recursos da saúde que temos hoje no município, são chamados de recursos fundo a fundo. Então, todo trabalho nessa área depende de recursos, não temos verba própria para tudo. Aqui, deputado, o senhor está vendo algo que tem fonte desses recursos. Laércio sempre esteve presente em outras áreas, na educação tem marcas de recursos do deputado. Agora está previsto para este ano mais um ônibus para a educação. Mais um transporte para os estudantes que precisam para estudar em outro município e em Aracaju”, explicou Passos.

“Quando a prefeitura vai buscar recursos ele nos ajuda e muito. Várias obras foram feitas com recursos do nosso parlamentar e nós estamos aqui para agradecer o seu empenho. Entrego agora uma lista de tudo que está cadastrado nos ministérios e veja o que pode nos ajudar como sempre fez, na área da educação, saúde, infraestrutura, essas são nossas propostas. Nós sabemos que todos os municípios e estados estão carentes de recursos e o governo federal, reconheço, então temos que ter equilíbrio e é por isso que peço sempre a sua ajuda já que não temos tantos recursos próprios. Tenha certeza, Laércio, eu fui deputado por cinco mandatos e prefeito pela terceira vez, e quando a gente faz alguma coisa boa as pessoas se lembram e esse resultado pode ser positivo. Como o político pode angariar o voto? fazendo aquilo que o mandato dele pode propiciar e a população agradece. Em Ribeirópolis, você sempre ajudou “, enfatizou o prefeito Antônio Passos.

O município de Ribeirópolis já foi agraciado com várias emendas do deputado Laércio que beneficiou a população com pavimentação e drenagens de ruas, ampliação e equipamentos para Unidade Básica de Saúde, ampliação e reforma de infraestrutura esportiva, e uma caminhonete para o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Após o prefeito anunciar que receberá mais um ônibus para ajudar na área de educação, o deputado Laércio disse que conseguiu mais R$ 1 milhão para investir em escolas do município. “Quando dona Regina Passos me ligou pedindo ajuda para reformar as escolas e que também queria um caminhão frigorífico para transporte da merenda escolar, eu disse que ia buscar recursos e hoje quando estava na estrada vindo para o município recebi a ligação do meu gabinete informando que conseguimos R$ 1 milhão para investimento na educação. Estou tentando arranjar mais R$ 500 para completar R$1,5 milhão. Esse é um canto especial em minha vida e que me fez o deputado que sou. Vocês sabem que mesmo quando ele não era o prefeito, Antônio Passos, me pediu emendas e eu sempre busquei ajudar ao município, já que nosso foco é a população, que precisa ser beneficiada, independente de quem seja o gestor. Ao povo de Ribeirópolis só tenho gratidão por tudo”, explicou Laércio.

A secretária de Saúde, Thaisa Renata, agradeceu ao deputado por toda ajuda em todas as áreas, mas em especial na área de saúde. “Então minha gratidão ao senhor, sou admiradora do seu trabalho Laércio, e a população está muito agradecida por tudo que tem feito. Peço que o senhor continue olhando para o povo de Ribeirópolis”, enfatizou.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria