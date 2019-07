Nestor Piva atendeu quase 3 mil pacientes durante São João e São Pedro

01/07/19 - 17:00:59

O Centro Médico do Trabalhador – responsável pela gestão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva – após organizar uma força tarefa [reforçando a quantidade de profissionais contratados/aproximadamente 100 novos atuaram] para atender aos usuários que vieram a procura da unidade em busca de atendimentos, fazendo com que a Prefeitura de Aracaju viesse a declarar a UPA como referência para a realização de atendimentos durante a realização do período junino, revelou na manhã desta segunda-feira, 01, a quantidade de procedimentos que ocorreram durante a folia na unidade.

Segundo a Gestora Administrativa, Jória Dias, foram realizados quase 03 mil atendimentos durante os dias de festa do São João e São Pedro. “Estávamos preparados para oferecer um serviço qualificado à população. A depender do quadro clínico do paciente, poderíamos resolver na própria Urgência, ou, caso necessário, estabilizar e transferi-lo para o hospital de referência,” explicou.

A maior foi no setor cirúrgico e de ortopedia. Vale ressaltar que o Nestor Piva está com uma média de 17.500 atendimentos por mês, bem superior ao HUSE (que chega até 13 mil). Já em relação ao período de administração da unidade pelo Centro Médico do Trabalhador já foram realizados quase 85 mil atendimentos.

Diariamente são disponibilizados por 24h, durante os atendimentos, a presença de 07 médicos, chegando em algumas ocasiões a ter o atenção de 08 médicos. Sendo: 03 clínicos, 01 estabilização, 01 cirurgia, 03 ortopedistas, 01 ultrassom, além de enfermeiros, equipamentos para a realização de exames, Raio X fixo e móvel, laboratório, dentre outros serviços.

Além do trabalho de humanização e acolhimento da diretoria do Centro Médico do Trabalhador, com a presença de médicos especialistas e profissionais preocupados com o bem estar da comunidade. Seja na melhora do ambiente e pela ampliação em qualidade no número de atendimentos.

Fonte e foto assessoria