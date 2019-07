PEDRINHO BARRETO CONFIRMA PRÉ-CANDIDATURA À PREFEITURA DE ARACAJU

01/07/19 - 19:27:12

O advogado Pedrinho Barreto anunciou nesta segunda-feira (01/07) avisou a um grupo de amigos que pediam sua candidatura à Prefeitura de Aracaju, respondeu que “de pronto”, que “sendo um consenso do grupo e se o objetivo é agregar e ajudar a chapa proporcional, não hesitaria em aceitar”.

Pedrinho Barreto não revela no seu aviso pelas redes, mas a ideia do grupo é que ele se filie ao novo Partido Liberal e seja o candidato à Prefeitura de Aracaju.

Ele aproveitou e fez um balanço do que aconteceu quando foi candidato a vereador em Aracaju: “fiquei entre os mais votados com 3.345 votos (vale lembrar que na câmara tiveram seis com menos votos que eu, inclusive um com menos da metade dos meus votos), mas fiquei como suplente”.

Na informação de candidatura a prefeito, Pedrinho Barreto traço um esboço político de sua vida pública, em que disputou as eleições e esteve na primeira suplência, além de fazer um relato de sua atividade parlamentar, quando assumiu o mandato.