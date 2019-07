Prefeitura abre 430 novas vagas para oficinas de capacitação profissional

01/07/19 - 11:05:20

A partir desta segunda-feira, 1º, a Prefeitura de Aracaju, por meio de parceria firmada entre a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e o Home Center Ferreira Costa, disponibiliza à população aracajuana 430 vagas para oficinas de capacitação profissional, voltadas ao segmento da construção civil.

São nove oficinas, ofertadas de forma gratuitas, realizadas no mês de julho, no auditório do Ferreira Costa, e ministradas por instrutores profissionais disponibilizados pela empresa. O objetivo desta iniciativa é possibilitar ainda mais oportunidades de inserção do cidadão ao mercado de trabalho, por meio da qualificação.

As inscrições devem ser feitas na sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, das 07h às 17h. No ato de inscrição, o interessado em se matricular nas oficinas devem apresentar o original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de escolaridade. É importante ressaltar que o período de inscrição será realizado enquanto houver vagas.

Confira abaixo as opções de oficinas disponíveis e as informações essenciais para cada turma:

– Oficina de Produção de Arte com Cano: Vagas: 30| Data: 04/07| Horário: 18h às 20h| Carga horária: 2h | Local: Auditório do Home Center Ferreira Costa | Público-alvo: livre |Nível: básico;

– Oficina de Aplicação de Removedor de Resina Epóxi: Vagas: 30| Data: 10/07| Horário: 18h às 20h| Carga horária: 2h | Local: Auditório do Home Center Ferreira Costa | Público-alvo: mestre de obras |Nível: intermediário;

– Oficina de Novas Tecnologias Avançadas para Construção Civil: Vagas: 60| Data: 11/07| Horário: 18h às 20h| Carga horária: 2h | Local: Auditório do Home Center Ferreira Costa | Público-alvo: encanador |Nível: básico;

– Oficina de Projetos Elétricos Residenciais: Vagas: 40| Data: 16/07| Horário: 18h às 20h| Carga horária: 2h | Local: Auditório do Home Center Ferreira Costa | Público-alvo: eletricista |Nível: avançado;

– Oficina de Impermeabilização com Mantas Líquidas: Vagas: 30| Data: 18/07| Horário: 18h às 20h| Carga horária: 2h | Local: Auditório do Home Center Ferreira Costa | Público-alvo: pintor/pedreiro| Nível: básico;

– Oficina de Como Instalar Piso Vinílico: Vagas: 60| Data: 19/07| Horário: 18h às 20h| Carga horária: 2h | Local: Auditório do Home Center Ferreira Costa | Público-alvo: pintor/pedreiro| Nível: intermediário;

– Oficina de Técnicas de Instalação de Duchas: Vagas: 60| Data: 23/07| Horário: 18h às 20h| Carga horária: 2h | Local: Auditório do Home Center Ferreira Costa | Público-alvo: encanador |Nível: básico;

– Oficina de Instalação – Linha Ultra e Importada Filtro de Piscinas: Vagas: 60| Data: 30/07| Horário: 18h às 20h| Carga horária: 2h | Local: Auditório do Home Center Ferreira Costa | Público-alvo: livre |Nível: básico.