Professoras do IFS criam projeto que reutiliza banners usados

01/07/19 - 13:40:10

Ideia é aproveitar a lona e fazer produtos sustentáveis. Campus Aracaju tem caixa coletora para o público em geral depositar banners

Quer descartar banner usado e não sabe onde? O campus Aracaju do Instituto Federal de Sergipe tem um ponto de entrega voluntária e está transformando a lona recebida em objetos sustentáveis, tais como saco de lixo para carro, jogo americano, toalha de mesa, bolsa, estojo, porta-moedas, mochila, capa de proteção de equipamentos, dentre outros, por meio da aplicação de conceitos de modelagem plana e costura. Todo esse material que está sendo confeccionado será doado para entidades beneficentes da capital.

A ação é resultado de um projeto, denominado Recicla Banners, das professoras Sheilla Costa dos Santos, mestre do curso técnico em Edificações, e Marilda Colares Jardelina dos Santos, mestre do curso técnico em Segurança no Trabalho, lançado em dezembro de 2018 por meio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX/IFS).

Além de evitar o descarte incorreto, principal objetivo do projeto, os banners são reaproveitados para produção de diversos objetos que serão doados para creches, asilos e outras instituições beneficentes.

As atividades começaram em janeiro deste ano com reuniões para desenvolver diversos protótipos de produtos reaproveitando a lona. A equipe também pesquisou projetos parecidos em execução no país que podem servir de referência. No início deste mês de junho, o grupo instalou no campus Aracaju uma caixa coletora para o público em geral depositar banners usados.

Em 15 dias, foi entregue uma quantidade significativa de lona e os banners estão sendo reaproveitados na confecção de produtos sustentáveis feitos pelo artesão Joelson Menezes, a partir das peças idealizadas pela equipe. O ponto de coleta no campus Aracaju funcionará até o final de outubro, quando encerrará a primeira edição do projeto.

“O objetivo principal é gerar diversos produtos através de banners já utilizados em eventos, de forma a preservar o meio ambiente”, explica Marilda Colares.

SEGUNDA FASE

O próximo passo, segundo a professora, é realizar em setembro deste ano um evento, que será aberto ao público em geral, promovendo o debate ambiental, exposição de produtos e uma oficina de reaproveitamento de banners de lona. As inscrições serão por meio do Sistema de Publicações do IFS, Sispubli, e os participantes receberão certificados.

O projeto piloto poderá ser estendido para os demais campi do IFS, da Universidade Federal de Sergipe e Colégio de Aplicação, a partir da sua segunda edição. “Estamos implantando inicialmente no campus Aracaju e, posteriormente, nos demais campi do IFS e Universidade Federal de Sergipe. Queremos adotar políticas de sensibilização e conscientização para as comunidades acadêmicas a cerca da importância do descarte dos resíduos de banners em lona, de modo a contribuir para um meio ambiente mais sustentável,” anuncia a professora Sheilla Costa.

A ideia é, também, evitar o acúmulo de banners utilizados para apresentação de trabalhos acadêmicos, valorizando a reutilização de seus pôsteres em prol da saúde ambiental. Com a implantação deste projeto de extensão pretende-se proteger e melhorar o meio ambiente, e adotar práticas sustentáveis nas instituições acadêmicas e na sociedade, visando ampliação do número de alunos, professores e comunidades conscientes da importância do processo de reciclagem do banners em lona.

A equipe participante é formada pela orientadora Sheilla Costa, coorientadora Marilda Colares, aluna bolsista Lissiane Melo dos Santos, alunos voluntários Layse Souza Sampaio, Dayana Kelly Araújo Santos e Duane de jesus Silva, além do suporte do professor José Sérgio Filgueiras Costa e do aluno Carlos Gomes da Silva Júnior.

“Grandes são os desafios para se alcançar a sustentabilidade, mas não impossíveis. Assim com esse trabalho colocado em prática, aspira-se que não só os estabelecimentos de ensino, como também, empresas particulares e a sociedade como um todo, canalizem informações úteis à preservação e a conservação do meio ambiente, através da confecção de produtos feitos com lona de banners”, defende a orientadora do projeto.

IFS/campus Aracaju