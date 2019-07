Programa Jovens Senador continuam com inscrições abertas

Para participar, os estudantes devem elaborar uma redação com o tema “Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil”

O Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), informa que continuam abertas as inscrições para o Programa Jovens Senadores até o dia 16 de agosto. As inscrições são voltadas aos estudantes do ensino médio, com idade até 19 anos em 31/12/2019, que queiram participar da edição de 2019 que queiram vivenciar um dia como parlamentar no Legislativo Federal.

Para participar, os estudantes devem elaborar uma redação com o tema “Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil”. Os autores das 27 melhores redações — um por unidade da Federação — serão automaticamente selecionados para vivenciar, em Brasília, no período de 25 a 30/11/2019, o processo de discussão e elaboração das leis do país, simulando a atuação dos Senadores da República. Nesta vivência legislativa os alunos estarão acompanhados de seus respectivos professores-orientadores.

O Programa Jovem Senador conta com a parceria do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), e o apoio das secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal. Tem como objetivo estimular nos estudantes do ensino médio a fazer uma reflexão sobre política, democracia e exercício da cidadania.

O Jovem Senador é um projeto anual que incentiva a participação cidadã dos jovens oferecendo uma experiência de vivência política no Parlamento. Por meio de um concurso de redação nacional, o projeto seleciona os melhores textos de estudantes de até 19 anos do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal. A cada ano é proposto um tema de redação como forma de ingresso, e em 2019 o tema é “Orçamento Público: Sua participação tem valor”.

Durante todo período de inscrição, a Seduc, através da Assessoria Internacional, estará fazendo a divulgação em diretorias regionais, em colégios, junto aos professores, inclusive àqueles que estão participando do Programa Missão Pedagógica no Parlamento/CEFOR/Câmara dos Deputados, e também através dos meios de comunicação disponíveis. Além disso todas as escolas que possuem turmas de Ensino Médio, em todas as suas modalidades, estarão recebendo via Correios, o material de divulgação da equipe nacional do Programa Jovem Senador.

“Acreditamos ser muito importante que o aluno do ensino médio reflita e amadureça sobre o seu papel social no município, no estado, no Brasil. Além disso, a participação do aluno neste concurso de redação também contribui bastante para a preparação para o Enem, através das informações que adquire sobre o tema, bem como no estudo das técnicas de elaboração da redação”, disse a Coordenadora Estadual do Programa Jovem Senador, professora Nádia Cardoso.

As redações deverão ser encaminhadas até 16 de agosto, via Correios, para a Assessoria Internacional/Seduc, av. Murilo Dantas nº: 881, galeria Farol Center, sala nº 30 bairro: Farolândia, Aracaju/SE, CEP: 49032-490, fone 3253-8112. As redações só serão válidas se a data do carimbo dos Correios for até 16 de agosto de 2019!

Para encontrar todo o material, regulamento, vídeos e demais informações sobre do Jovem Senador 2019 9 acesse o site www.seduc.se.gov.br, na tarja verde – JOVEM SENADOR – e click no link https://www12.senado.leg.br/jovemsenador