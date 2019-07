Seminário debate ações de prevenção a incêndios acontece na quarta

01/07/19 - 17:00:13

Evento será realizado nesta quarta-feira, ás 8h, no Hotel Real Classic

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e o Sebrae promovem nesta quarta-feira, 3, ás 8h, no Hotel Real Classic, o Seminário de Segurança contra Incêndio.

O evento busca disseminar informações sobre a importância da adoção de medidas de segurança em edificações e locais de reunião de público como forma de prevenir incidentes com fogo.

O Seminário é destinado a empresários, arquitetos, estudantes, síndicos de condomínios, engenheiros e profissionais que atuam na área de combate a incêndio em empreendimentos públicos e privados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.cbm.se.gov.br.

O encontro será aberto com a palestra ‘Desafio das atividades de vistoria e análise do Corpo de Bombeiros’, ministrada pelos capitães Filipe Santos e André Melo. As atividades prosseguem com as palestras ‘Regularização das empresas de baixo risco’, também ministrada pelo capitão Felipe Santos, e ‘O efeito das chamas em estruturas de concreto armado’, esta sob a responsabilidade do engenheiro civil Leonardo Medina Rosário.

Mais informações podem ser obtidas no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros e pelo telefone 3179-2065.

Por Wellington Amarante