SENADORA LAMENTA QUE SERGIPE TENHA FICADO FORA DOS DESTINOS ESCOLHIDOS

01/07/19 - 14:47:10

Maria ressalta que apesar das praias e dos diversos atrativos, falta política de turismo e uma divulgação mais agressiva

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) lamentou hoje (1/7) que, apesar de toda a riqueza cultural e das belezas naturais, o Estado de Sergipe tenha ficado fora da lista dos destinos brasileiros mais procurados em junho e julho. A informação consta em uma pesquisa inédita divulgada pelo Ministério do Turismo (MTur), segundo a qual Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN), as três capitais do Nordeste, lideram o ranking dos locais mais procurados pelos turistas nacionais para as férias de junho e julho.

Um fato curioso, de acordo com a senadora, é que segundo a pesquisa, quase a metade dos clientes das agências de viagens que responderam a sondagem, fazem a opção por viajar para locais que tenham sol e praia. “Ou seja, estamos de falando de Sergipe, pois temos sol praticamente o ano inteiro e invejáveis praias na capital e em municípios próximos, como a praia do Saco, Abaís, Caueira, Pirambu, Atalaia Nova. Isso, sem falar no nosso Cânion de Xingó, em Canindé do São Francisco, e na riqueza histórica de cidades como São Cristóvão e Laranjeiras”, citou Maria.

Ela defendeu uma política de turismo mais agressiva e estratégica para que o Estado seja colocado no roteiro nacional e atraia brasileiros e estrangeiros. Maria lembrou que o turismo é mola propulsora do incremento em todos os setores, sobretudo, no que se refere a geração de emprego e renda. “Turismo é vetor do desenvolvimento. Não podemos esquecer isso. O Estado deve implementar uma política assertiva, considerando essa perspectiva, pois é o caminho mais curto para sair da crise financeira em que se encontra”, disse a senadora.

A democrata citou que o Banco Central, em recente estudo, mostrou que nos últimos dez anos, o turismo sempre esteve entre os dez principais itens na pauta do país. O setor representa cerca de 6% do Produto Interno Bruto do país e gera algo em torno de 9 milhões de empregos diretos. Para ela, algumas medidas como a conclusão da reforma do Centro de Convenções, fechado há um bom tempo, configura-se uma saída importante para voltar a atrair grandes eventos o que, naturalmente, gera o impulsionamento da economia do Estado. “Não podemos continuar como está, porque o reflexo é sentido em todos os setores economicamente ativos”, alertou a senadora sergipana.

Há pouco mais de um mês, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Sergipe (Abih-SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, em audiência pública na Câmara Municipal de Aracaju, lamentou o problema e revelou a falta de divulgação do destino Sergipe, o que leva o Estado a dever no quesito turismo. “O destino Sergipe hoje é um produto que concorre diretamente com cidades vizinhas, a exemplo de Maceió e o Fortaleza”, falou Antônio Carlos, á época.