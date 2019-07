Ser Educacional oferece mais de 50 mil vagas em cursos gratuitos

01/07/19 - 10:15:04

Oportunidades de capacitação rápida serão oferecidas em todo o Brasil

O Ser Educacional, um dos maiores grupos de educação superior privada do Brasil, mantenedor das marcas UNAMA, UNINABUCO, UNINASSAU, UNIVERITAS e UNIVERITAS/UNG, oferecerá, durante o mês de julho, mais de 50 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação. As oportunidades fazem parte do projeto Capacita, que integra o calendário de Responsabilidade Social do Grupo e promove qualificação rápida e gratuita para a população.

O projeto já existe há 11 anos e acontece nos meses de janeiro e julho nas unidades do grupo Ser Educacional, tendo como objetivo oferecer qualificação acessível para a população. Como consequência, auxilia também no desenvolvimento profissional da região.

“Nossas Instituições de Ensino Superior estão sempre focadas em promover qualificação profissional para os alunos. O projeto Capacita foi criado com a mesma ideia, mas ampliando esse foco para toda a população. Ofertamos, de maneira gratuita, cursos de alta qualidade em um curto prazo que desenvolvem habilidades e preparam os participantes para o mercado de trabalho”, destaca o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz.

As vagas estarão disponíveis em diversas unidades do grupo Ser Educacional em todo o Brasil, sendo distribuídas em cursos como comércio virtual, prevenção contra incêndios, aprendendo a mexer na calculadora HP12C, como elaborar um currículo, técnicas de estudo para concurso público, Excel avançado, como vender mais, criando ambientes corporativos com Windiows Server, entre outros.

Além de promover a qualificação profissional, o projeto ainda irá arrecadar alimentos que serão doados a instituições de caridade, já que, para participar, os interessados precisarão realizar a doação de um quilo de alimento não-perecível. As opções de cursos e as inscrições estão disponíveis nos links abaixo:

UNAMA – extensao.unama.br

UNINABUCO – extensao.joaquimnabuco.edu.br

UNINASSAU – extensao.uninassau.edu.br

UNIVERITAS – extensao.univeritas.com

UNIVERTIAS/UNG – extensao.ung.br

Foto assessoria