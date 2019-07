Simulado presencial do Pré-Universitário abre inscrições de 1º a 22 de julho

01/07/19 - 06:56:36

As provas têm como objetivo preparar os alunos da Rede Estadual de Ensino para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

As inscrições para o simulado presencial, o Simula Enem, do Programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, coordenado pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), estarão abertas a partir do dia 1º de julho. As provas têm como objetivo preparar os alunos da Rede Estadual de Ensino para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e acontecerão em dois dias: 18 de agosto e 1º de setembro.

O público-alvo são os estudantes do Pré-Universitário e os do 3º ano da Rede Estadual ou alunos em qualquer Etapa da Educação de Jovens e Adultos – EJAEm da rede pública estadual. Os alunos poderão se inscrever através do portal da Secretaria (www.seduc.se.gov.br).

No primeiro dia de provas, os estudantes responderão a questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas. Também farão uma redação de acordo com os critérios exigidos no Enem. No segundo dia, farão provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

“Esse já é o quarto simulado presencial, da forma que é o Enem. Ele será em dia de domingo, no mesmo horário e terá a mesma quantidade de questões do exame”, explica Fábio Leite, diretor do Dase.

Além de simular e preparar o aluno para uma prova extensa e cansativa, como é o Exame Nacional do Ensino Médio, o resultado do Simula Enem será disponibilizado por município, por escola e por Diretoria de Educação. O exame ainda informará as médias de cada área do conhecimento para que o aluno faça intervenções pedagógicas necessárias e se prepare melhor para o exame.

“A expectativa é de que a cada ano a gente aumente o número de inscritos de estudantes da Rede. No ano passado foram mais de 10 mil inscritos, e este ano a gente espera que seja mais”, afirma Fábio Leite.

Simula Enem

Os portões fecharão ao meio-dia, e as provas terão início às 12h30. Os locais de prova ainda serão confirmados, porém os locais que foram disponibilizados. A saber:

DEA: Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, Colégio Estadual Sílvio Romero e Colégio Estadual Professor João Costa.

DRE 1: Colégio Estadual Manuel Bomfim, Colégio Estadual G. de Carvalho Leite, Colégio Estadual Senador Walter Franco, Escola Estadual Dionísio Machado, Escola Estadual Monsenhor Olímpio Campos, Colégio Estadual Doutor Jessé Fontes, Colégio Estadual Comendador Calazans, Colégio Estadual Pedro de Balbino e CEEP Ulisses Guimarães.

DRE 2: Colégio Estadual Cleonice Soares da Fonseca, Colégio Estadual Aberlado Romero Dantas, Colégio Estadual Sílvio Romero, Colégio Estadual Professor João de Oliveira, Colégio Estadual Doutor Osman Hora Fontes, Colégio Estadual Deputado Joaldo Vieira Barbosa, CREJA Marcos Ferreira e Colégio Estadual Maria Rosa de Oliveira.

DRE 3: Escola Estadual Pedro Diniz, Escola Estadual Guilherme Campos, Colégio Estadual Professor Artur Fontes, Colégio Estadual Professor Gentil Tavares da Mota, Colégio Estadual Murilo Braga, Colégio Estadual Marcolino Cruz Santos, Colégio Estadual José Joaquim Cardoso, Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiróz, Escola Estadual João Salonio, Colégio Estadual Augusto Franco, Colégio Estadual Professor Genaro Dantas Silva, Colégio Estadual João XXIII, Colégio Estadual Emiliano Ribeiro e Escola Estadual Miguel das Graças.

DRE 4: Colégio Estadual Eldézio Vieira de Melo, Colégio Estadual Poeta José Sampaio, Colégio Estadual Professora Conceição de Santana, Colégio Estadual José de Matos Teles, Colégio Estadual Doutor Alcides Pereira, Colégio Estadual Almirante Barroso, Colégio Estadual José Amaral Lemos e Colégio Estadual Leandro Maciel.

DRE 5: Colégio Estadual Alcebíades Paes, Centro de Excelência Doutor João de Melo Prado, Colégio Estadual Manoel Alcino Do Nascimento, Colégio Estadual Professor Fernando Azevedo e Colégio Estadual Cel. José J. Barbosa. Colégio Estadual Joaquim de Oliveira Campos,

DRE 6: Colégio Estadual Joaquim de Oliveira Campos, Colégio Estadual Francisco Figueiredo, Colégio Estadual Doutor Luiz Garcia, Colégio Estadual São Francisco de Assis, Colégio Estadual Manuel Dantas, Colégio Estadual Doutor Jessé Trindade, Colégio Estadual Josino Menezes, Colégio Estadual Emiliano Guimarães, Colégio Estadual Caldas Júnior, Colégio Estadual Doutor Leandro Maciel, Centro de Excelência Joana de F. Barbosa, Colégio Estadual Antônio Matias Barroso, Colégio Estadual João Dias Guimarães e Colégio Estadual José Guimarães de Lima

DRE 7: Colégio Estadual Nelson R. de Albuquerque, Colégio Estadual Professor José Augusto da R. Lima, Centro de Excelência Maria da G. M. Moura, Colégio Estadual Almirante Tamandaré e Colégio Estadual Governador Lourival Batista.

DRE 8: Colégio Estadual Doutor Carlos Firpo, Colégio Estadual Felisbello Freire, Colégio Estadual Professora Zizinha Guimarães, Colégio Estadual Presidente Juscelino Kubistchek, CEEP Seixas Dória, Colégio Estadual Professora Maria de Lourdes Gois, Colégio Estadual Professor Doutor Edélzio Vieira Lima, Colégio Estadual Rogaciano M. Leão Brasil, Colégio Estadual Deputado Elísio Carmelo e Colégio Estadual Professora Glorita Portugal.

DRE 9: Colégio Estadual Dom Juvêncio de Britto, Colégio Estadual Maria Montessori, Centro de Excelência 28 de Janeiro, Colégio Estadual Cícero Bezerra e Colégio Estadual Justiniano de Melo e Silva.

Fonte e foto ASN