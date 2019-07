SINDIJOR apoia greve dos jornalistas de Alagoas e recomenda colegas de Sergipe

01/07/19 - 04:56:59

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE), entidade de classe que representa os Jornalistas e o Jornalismo em Sergipe, aprovou moção de apoio à greve dos colegas Jornalistas de Alagoas, que lutam pelo não rebaixamento do piso salarial da categoria e reivindicam reajuste salarial.

O Sindicato das Empresas de Comunicação de Alagoas, numa clara demonstração de desrespeito à classe jornalística alagoana, quer reduzir em 40% o piso da categoria, em proposta apresentada à Convenção Coletiva de Trabalho deste ano.

Revoltados com a falta de respeito para com os profissionais da imprensa, os jornalistas alagoanos, por meio do seu sindicato representativo, aprovaram greve geral por tempo indeterminado, inclusive, respaldada pelo Tribunal Regional do Trabalho em Alagoas, que negou pedido da classe patronal para que a greve seja considera ilegal.

O SINDIJOR-SE entende que todos os direitos da categoria devem ser preservados e que a proposta patronal alagoano representa um retrocesso e uma falta de respeito à luta dos atuais e antigos jornalistas, que lutaram e continuam lutando para que esta profissão, indispensável à democracia e as liberdades de imprensa e expressão, tenha a valorização e o respeito que merece.

Sendo assim, o SINDIJOR-SE parabeniza o sindicato alagoano e os seus jornalistas pela coragem e determinação e, ao mesmo tempo, orienta os jornalistas sergipanos, que por ventura estejam recebendo convites para trabalhar em empresas de comunicação do estado vizinho, a não aceitar tal convite, pois o intuito dos patrões é fazer com que a greve dos colegas jornalistas vizinhos seja enfraquecida.

Devemos ser solidários a luta dos jornalistas de Alagoas, pois a luta deles é a luta de todos nós. Aceitar propostas de trabalho neste momento é um desrespeito aos colegas em greve e, ao mesmo tempo, a história de luta daqueles profissionais que sentem na pele o mesmo que nós, sergipanos, sentimos também: desrespeito e desvalorização por parte da maioria das empresas de comunicação.

Em nome da histórica luta de classe, sejamos solidários à greve dos jornalistas de Alagoas, hoje e sempre.

SINDIJOR-SE